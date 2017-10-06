Москва, 6 октября, 2017, 15:21 — ИА Регнум. После семидневной коррекции цены на нефть снова начали расти. Падение прекратилось после заявления президента России о возможной пролонгации соглашений о сокращении добычи до конца 2018 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

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«Затем министр нефти Саудовской Аравии заявил, что по его данным потребление нефти в 2017 году выросло на 1,5 млн баррелей. Это цифра выше среднего прогноза в 1,2 млн. на этот год», — пояснил эксперт.

Еще один положительный для нефти фактор — очень хорошие макроэкономические данные из США, индексы активности в промышленности и сервисе вышли максимальными за 12 лет.

Поэтому, по его мнению, рост добычи нефти в США абсорбируется растущим внутренним спросом.

«Таким образом, нефтяной рынок все ближе к тому моменту, когда спрос и предложение сбалансируются», — отметил Богданов.

Некоторые эксперты прогнозируют, что уже в 2018 году баланс сместится в сторону спроса, а это значит, что ценовые уровни могут сильно отличаться от текущих значений.

«В такой ситуации вполне возможен выход цен на черное золото в диапазон 70−80 долларов», — прогнозирует эксперт.

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