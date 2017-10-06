Переславль-Залесский, Ярославская область, 6 октября, 2017, 15:20 — ИА Регнум. В Департаменте охраны объектов культурного наследия принимают замечания к экспертизе достопримечательного места «Никитский источник», сообщает ИА REGNUM.

Википедия Плещеево озеро

Мы уже писали о том, что на сайте органа охраны культурного наследия Ярославской области для ознакомления и общественного обсуждения вывешен акт государственной историко-культурной экспертизы достопримечательного места «Никитский источник». Однако, как выяснилось, это уже не первый вариант документа. Первая редакция экспертизы была опубликована в начале 2017 года и прошла обсуждение на сайте департамента охраны объектов культурного наследия, после чего была направлена в Министерство культуры РФ на вторичное обсуждение, поскольку статус достопримечательного места изначально был предложен экспертом Э. Шевченко как федеральный. В Минкульт поступили замечания, на основании которых было выдвинуто требование дообосновать границы объекта и его отнесение к федеральному статусу охраны. Экспертиза была отправлена на доработку, и сейчас к обсуждению предлагается вторая редакция.

Почему такое простое действие, как прохождение государственной экспертизы, занимает столько времени и вызывает множество возражений, побуждающих Министерство культуры отправлять документ на доработку? По мнению жителей, все дело в том, что непосредственно к Никитскому источнику и реке Слуде, впадающей в Плещеево озеро, примыкает земельный участок, который планирует застроить ООО «Переславский посад». Эта фирма намерена возвести на данном участке целый жилой комплекс на три с лишним тысячи человек, включающий в себя индивидуальные коттеджи, таунхаусы и трехэтажные жилые дома. На публичных слушаниях в конце 2016 года жители отвергли проект планировки территории, предложенный «Переславским посадом». Проект был отправлен на доработку.

В частности, переславцы и жители Никитской слободы просили учесть границы достопримечательного места «Никитский источник», охранную зону реки Слуда, а также санитарные зоны городского водозабора, поскольку ООО «Переславский посад» планировал направлять стоки через локальные очистные сооружения в реку Слуда, которая впадает в Плещеево озеро рядом с водозабором, обеспечивающим водой весь Переславль. Участники публичных слушаний говорили о том, что луговину над Плещеевым озером вообще нельзя застраивать домами, эта территория должна принадлежать всем гражданам России. Что совершенно не обязывает ООО «Переславский посад» отказываться от использования этого участка с целью извлечения прибыли. «Прибыль можно извлекать по-разному», — говорили специалисты на слушаниях.

Однако, по всей видимости, «Переславский посад» намерен настаивать на планах застройки заповедной территории. Одним из авторов замечаний к экспертизе, рассматривавшейся на сайте Минкульта, — к первой редакции документа, отправленной на доработку, — было ООО «Переславская благодать», связанное с ООО «Переславский посад». И доработана она была следующим образом. Обоснование и фотофиксация территории изменений практически не претерпели, зато границы охранной зоны урезаны и проходят прямо по руслу реки Слуда, а также изменен статус охраны с федерального на региональный. Необходимо отметить, что разработка экспертизы проводилась по заказу департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области на бюджетные средства. Исполнителем выступила НКО «Ипург».

Застройщик луговины у Никитского монастыря, видимо, активно работает в разных направлениях, чтобы получить возможность начать реализацию своих проектов. Так, например, с большим удивлением жители города обнаружили на картинке, опубликованной на странице департамента туризма Ярославской области и посвященной перспективам развития туристического потенциала Переславля-Залесского, объект «Переславский посад». Не очень понятно, как жилой комплекс на историческом месте будет способствовать развитию туризма, однако Переславский посад как-то оказался на этой схеме, и вряд ли это произошло без участия ООО «Переславский посад».

«Есть несколько нюансов ситуации с экспертизой достопримечательного места «Никитский источник», которые вряд ли учтены проектировщиками НКО «Ипург» и экспертом Шевченко. Нюанс первый — это государственный контракт на бюджетные деньги. Очень странно в такой ситуации при проектировании границ достопримечательного места «Никитский источник» удовлетворять интересы собственников земельных угодий. Это бросает тень не только на саму проектную организацию и эксперта, но и на орган охраны объектов наследия, который, возможно, не полностью в курсе происходящего. И, надеемся, не поддержит позицию эксперта Шевченко и НКО «Ипург» в лице его директора А. В. Лукашева. Нюанс второй. К публичным слушаниям по проекту застройки Никитской слободы, состоявшимся в конце 2016 года, было направлено письмо от правления Ярославской областной организации Союза архитекторов России за подписью Лукашева, где указано, что «решение о застройке участка, расположенного между с. Городище — Троицкая слобода — Никитская слобода Пригородного сельского поселения Переславского муниципального района, рассмотрение любых вопросов по его хозяйственному освоению, в том числе проекта планировки этого участка является преждевременным». Получается, что позиция автора письма меняется в том числе, возможно, и от усилий застройщика, который в настоящее время судится с администрацией Переславского МО по поводу проекта застройки территории?» — размышляет член Переславского отделения ВООПИиК Александра Андреева.

Она говорит и о третьем нюансе: достопримечательное место летописное поселение «Клещин» недавно вошло в ЕГРКН, в предмете охраны указан в числе охраняемых видов вид окружающего ландшафта с территории достопримечательного места вид на Никитский монастырь, в видовое раскрытие которого попадает полностью территория достопримечательного места «Никитский источник» в ее первой редакции. Любое строительство на этой территории будет нарушением предмета охраны «Клещина». Также строительство и иные мелиоративные, земляные и хозяйственные работы будут нарушением ограничений, прописанных в «Проекте охранных территорий памятников истории и культуры Переславля-Залесского» 1978 года, где на этой территории установлена зона лугопарков.