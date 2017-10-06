Москва, 6 октября, 2017, 15:14 — ИА Регнум. На торгах 6 октября курс доллара по отношению к рублю снижался третий день подряд до 57,55 рубля за доллар США, заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник аналитического отдела ООО «АФТ-Инвест» Владимир Дядин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Европейская валюта подешевела до трёхмесячного минимума 67,30 рубля за евро», — отметил эксперт.

На фоне данных о резком увеличении экспорта нефти из США до 2 млн баррелей в сутки цены на чёрное золото продолжают нисходящую коррекцию.

«6 октября цена на фьючерсный контракт с поставкой в декабре 2017 года составила $56,80 за баррель минус 0,15% от цены закрытия 5 октября», — привел цифры Дядин.

При сохранении стабильности цены на рынке энергоносителей и в ожидании очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ в среднесрочном плане можно будет наблюдать продолжение укрепления рубля до уровня 56 рублей за доллар к концу 2017 года.

«Однако в краткосрочной перспективе на предстоящей торговой неделе рубль продолжит движение за нефтяными котировками и вероятнее всего может протестировать уровень в 57,80 рубля за доллар», — считает эксперт.

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