Рим, 6 октября, 2017, 15:12 — ИА Регнум. Представительство издания Huffingtonpost в Италии опубликовало статью «Путин снова взял Ближний Восток», в которой рассказывает, как в течении нескольких месяцев президент России Владимир Путин договаривался с Эр-Риядом, чтобы достичь одной из своих самых больших амбиций: вернуть Ближний Восток.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Владимир Путин

С первым визитом саудовского монарха в Москву «кремлевский лидер увидел, что план приближается к реальности».

Как отмечает издание, новый альянс с Саудовской Аравией — от нефти до оружия и Сирии — позволяет России добавить в «список друзей» суннитскую крепость, которая встает в один ряд с крепкими отношениями с шиитским Ираном.

«Взгляды России и Саудовской Аравии совпадают по многим региональным и международным проблем», — заявил король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд на встрече с Владимирым Путиным.

Huffingtonpost пишет, что недавнего времени эти слова короля могли быть рассмотрены как нечто из области фантомной политики. После десятилетий борьбы друг с другом во всех крупных региональных конфликтах, от Афганистана до роли «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), между Эр-Риадом и Москвой официально «расцвела любовь». И эта любовь была задумана кремлевским лидером, который по праву назвал четырехдневный визит короля в Россию «историческим»: в первый раз лидер суннитского ислама в Москве, от мероприятия зависят будущие геополитические балансы. «Путин смог стать союзником обоих течений ислама, которые тем временем продолжают вести войну», — пишет автор статьи Джулия Беларделли.

«Оставаясь верным своему холодному расчетливому стилю, Путин провел линию, диаметрально противоположную линии президента США Дональда Трампа. Если последний во время своего визита в Эр-Рияд в мае прошлого года включил суннитов — и только суннитов — в ряда «сил добра, которые противостоят злу», его российский коллега сумел стать суннитским другом, держа крепко и шиитов, и при этом никому ничего не уступая», — сообщает журналист.

Издание считает, что новый альянс между Москвой и Эр-Риядом вращается вокруг двух вопросов: с одной стороны, нефть, с другой — ближневосточные конфликты.

«Для России ось с Саудовской Аравией является частью более широкого политического проекта, который заключается в укреплении собственного имиджа большой независимой власти на Ближнем Востоке, способной диктовать цены на нефть, а также результаты региональных конфликтов, таких как в Сирии и Ливии».

Сотрудничество для стабильности нефтяных рынков — это самый простой момент для согласования. Путин ратует за продление соглашения с ОПЕК до конца 2018 года. Соглашение подписали в декабре 14 стран ОПЕК и десять других стран с целью сокращения общей добычи для стабилизации цен. Несмотря на продление срока действия до марта 2018 года, соглашение, согласно данным Международного энергетического агентства, не полностью соблюдается некоторыми странами, включая Ирак, Казахстан, ОАЭ и Малайзию.

Ссылаясь на пресс-релиз военного министерства Саудовской Аравии, Huffingtonpost сообщает, что страна подписала предварительное соглашение с Россией о приобретении российских систем противовоздушной обороны (S-400), а также противотанковых ракетных комплексов «Корнет», огнеметных систем Тоs-1А и винтовок АК-103. Соглашения на общую сумму более трех миллиардов долларов также открывают путь для производства оружия в богатом нефтяном королевстве. Прошло несколько месяцев после визита Трампа в Эр-Рияд, когда было объявлено о намерении достичь рекордных 350 миллиардов в оборонном сотрудничестве в течение следующих десяти лет. Тем не менее, по мнению автора, саудиты не имеют большой уверенности в бывшем магнате, поскольку они всё больше расстраиваются из-за отсутствия четкой политики США в отношении Сирии.

И, наконец, о Сирии. Организованное Москвой наступление против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и поддержка режима Асада изменили роль оппозиции Эр-Рияда.

«Поэтому прагматизм заставил саудовцев поддержать поддерживаемый Сирией процесс деэскалации, спонсируемый Россией, Турцией и Ираном. Отменив цель убрать Асада, Эр-Рияд теперь должен сдержать влияние Тегерана в регионе. И Израиль, и саудиты опасаются, что Иран с согласия русских строит коридор для территориального контроля через Иран и Сирию для своего могущественного союзника Хезболлы», — отмечается в статье.

В связи с чем автор статьи приходит к выводу о том, что для Москвы сильный союз с Ираном становится преимуществом: ведь даже самые враждебные исламские страны вынуждены приезжать в Москву, чтобы об их тревогах услышали.