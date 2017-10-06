Казань, 6 октября, 2017, 15:14 — ИА Регнум. Из бюджета Казани на реконструкцию биологических очистных сооружений канализации города планируется потратить более 450 млн рублей, что составляет чуть более 2% от расходной строки всего бюджета муниципального образования на 2017 год. Среди задач победителя аукциона, который пройдёт 30 октября, — нейтрализация и устранение неприятных запахов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на торги.

Ян Брейгель Младший. Аллегория запаха

Заказчиком тендера является МКУ «Управление капитального строительства и реконструкции ИКМО г. Казани». Принять участие в нём смогут только те компании, которые имеют опыт работы и в предшествующие торгам три года исполняли контракт на строительные работы. Стоимость исполненного контракта должна быть не менее 20% начальной цены объявленного аукциона, то есть от 90 млн рублей.

«Основной целью выполнения работ является реконструкция биологических очистных сооружений канализации г. Казани, нейтрализация и устранение неприятных запахов, с дальнейшими пусконаладочными работами», — отмечается в техническом задании.

Работы в Приволжском районе города должны быть выполнены до 1 июня 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на сессии Казанской городской думы 26 сентября были внесены поправки, которые откорректировали размер расходов бюджета муниципального образования на 2017 год. Вместо 21,39 млрд рублей он составляет 20,97 млрд рублей. Объём дефицита также был уменьшен — с 1,36 млрд рублей до 948 млн рублей. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета составит около 20,02 млрд рублей.