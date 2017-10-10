Санкт-Петербург, 10 октября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 27 сентября состоялось совещание членов Временного правительства под председательством Коновалова. Все заседание было посвящено докладам об анархии на местах. В качестве докладчиков выступили министр внутренних дел Никитин и представители министерства земледелия.

Карло Карра. Похороны анархиста. 1911

По словам Никитина, беспорядки на всем пространстве России не только не ослабевают, но с каждым днем усиливаются. В городах беспорядки происходят главным образом на продовольственной почве. В сельских местностях, наряду с продовольственными, растут аграрные волнения. В последние дни сильнейшее движение возникло в Саратовской губернии, где крестьяне выносят постановления о разделе частновладельческих земель.

Правительство единогласно признало необходимым не останавливаться перед самыми решительными мерами для подавления этих беспорядков, предписав губернским комиссарам прибегать, в случае необходимости, к содействию воинской силы.

Юридическое совещание при Временном правительстве приступило к обсуждению проекта об организации Совета Российской республики.

Временное правительство официально опубликовало постановление, устанавливающее расписание числа членов Учредительного собрания по избирательным округам. Общее число членов определяется в 730 человек.

Опубликована декларация нового Временного правительства:

«Действуя в полном согласии с союзниками, Временное правительство примет в ближайшие дни участие в конференции союзных держав, причем Временное правительство будет на ней представлено в числе своих уполномоченных и лицом, облеченным особым доверием демократических организаций.

На этой конференции наши представители, наряду с разрешением вопросов об общих с союзниками военных задачах, будут стремиться к соглашению с ними на почве принципов, возвещенных русской революцией…

Подбор командного состава, по своей технической подготовленности отвечающего требованиям современной войны и в то же время преданного республиканскому строю, и тесное сотрудничество командиров с армейскими и флотскими организациями в тылу и на фронте будут и впредь положены в основу организации армии…

Точное определение прав и обязанностей армейских и флотских организаций воспоследует в особом законе, который и придаст им должную устойчивость. В качестве мероприятия, решительно необходимого для поднятия боеспособности армии, Временное правительство приступит к сокращению ее состава за счет непомерно разросшихся тыловых учреждений, увольняя в первую очередь солдат старших возрастов, оставление которых на службе послужило бы напрасным отягощением и армии, и государственной казне, наносящим в то же время крупный ущерб всему народному хозяйству…

В области организации народного хозяйства Временное правительство будет стремиться к установлению твердых цен на основные предметы промышленности при одновременном регулировании взаимных отношений между трудом и капиталом, заработной платы и рабочего времени. Широкое привлечение к участию как в заготовке, так и в распределении продуктов сельского хозяйства и промышленности всех видов кооперации под общим руководством государственных органов. Широкое использование для этой же цели частного торгового аппарата под непосредственным контролем государства. Введение особым законом государственного контроля над производством при участии представителей рабочего и промышленного класса и деятельное вмешательство в руководство предприятиями в целях поднятия их производительности…

Непосредственное упорядочение поземельных отношений должно быть возложено на земельные комитеты, в ведение которых, в порядке, имеющем быть установленным особым законом, но без нарушения существующих форм землевладения, могут быть передаваемы земли сельскохозяйственного назначения в целях наиболее полного их использования для спасения народного хозяйства от окончательной разрухи…

По национальному вопросу. Признание за всеми народностями права на самоопределение на основах, которые будут выработаны Учредительным собранием» и т.д.

Крестьянские работы

На заседании бюро ВЦИК присутствуют представители Областного Комитета Финляндии. Заслушан доклад комиссара Соколова о положении дел в Финляндском гарнизоне и о резолюциях, вынесенных новым Областным Комитетом Финляндии.

Представители Комитета заявили, что резолюцию о непризнании Временного правительства они рассматривают как акт недоверия коалиционной власти, но не в виде призыва к неисполнению распоряжений правительства. Что касается распоряжения о невыводе некоторых войсковых частей из Финляндии, то Областной Комитет усматривал в этом не политические, а стратегические цели.

После обмена мнениями Бюро постановило: предложить Финляндскому Областному Комитету разъяснить, что резолюция в том духе, как она вынесена, не имела в виду выразить недоверие правительству и не подчиняться его распоряжениям, отменить распоряжение о невыводе войска, а, в случае каких-либо сомнений, в дальнейшем за разъяснениями обращаться в ВЦИК.

В Москве на соединенном заседании Исполкомов С.Р. и С.Д. обсуждается вопрос о текущем моменте в связи с заслушанными 26 сентября докладами Ногина и Юсуфа о Демократическом совещании. В результате прений 45 голосами против 44 принята резолюция фракции большевиков:

«Особенностью текущего момента является: 1) сплочение буржуазии, включая кулацкие верхи крестьянства, под руководством финансового капитала (партия к.-д.); 2) полное высвобождение пролетариата из-под идейного влияния буржуазии, 3) исчезновение бессознательного доверия к капиталу со стороны широких масс мелкой буржуазии и крестьянства.

Таким образом, возникают два лагеря: один — под руководством финансового капитала, другой — под руководством пролетариата, и классовая борьба принимает характер неприкрытого столкновения основных классов современного общества.

При таких условиях, когда буржуазия быстро теряет свое идейное влияние в широких кругах населения, в ее руках остается лишь экономическая и голая физическая сила в виде аппарата угнетения (верхи армии, часть казачества и т. д.), а также поддержка со стороны международного капитала, стремящегося задушить готовый стать у власти российский пролетариат и беднейшее крестьянство и заинтересованного в империалистическом разграблении России. Такое положение выражается в политике репрессий, военных заговоров, активной поддержке и со стороны международного империализма, наконец, в стремлении закончить грабительскую войну грабительским же миром, только для того, чтобы открыть войну объединенного капитала против пролетариата.

Тактика буржуазии переживает момент перелома. Вовлечение широких масс в русло империалистической политики путем соглашения и обмана становится невозможным. Последняя попытка такого соглашения — Демократическое совещание — потерпела неизбежный крах. Возникшее коалиционное министерство, почти целиком составленное из представителей цензовой буржуазии, явилось результатом соглашения последней не с широкими демократическими массами, а с прежними вождями мелкой буржуазии, потерявшей у последней всякий кредит. Такая группировка сил толкает буржуазию в сторону войны гражданской против народа, и в первую голову — против пролетариата.

В предвидении этого Советы Р. и С. Д., превратившиеся в настоящее время в органы классовой борьбы и становящиеся уже местными органами революционной власти, должны развить самую широкую деятельность, противопоставляя себя органам контрреволюционной власти в центре и на местах. Советы должны стать центрами массового движения, организующими все силы революции. Деятельность всех Советов должна быть объединена и согласована. Необходим немедленный созыв областных съездов и созыв в кратчайший срок всероссийского съезда. Организационный аппарат Советов должен быть реформирован таким образом, чтобы было действительно обеспечено право сменяемости во всякое время как членов Советов и Исполкомов, так и ВЦИК.

Ввиду того, что перед Советами, ставшими у власти, немедленно возникнет проблема борьбы с экономическим развалом, организации продовольственного дела и так далее, Советы должны уже теперь налаживать аппарат регулирования производства (экономические комитеты, органы снабжения), связываться с фабрично-заводскими комитетами и профсоюзами, объединяя их контролирующую деятельность; координировать действия местных Советов, всячески расширяя область своего вмешательства в экономическую жизнь страны.

Присоединяясь к резолюции Петроградского Совета от 22 сентября, Московские С.Р. и С.Д. обращаются ко всем провинциальным Советам с призывом мобилизовать все силы для грядущей борьбы под лозунгом: «Вся власть Советам». Только такая власть сможет обеспечить демократический мир и двинуть вперед дело международной революции».

Советы

Сегодня в Москве выяснились результаты выборов в районные думы. По 17 думам избрано 710 гласных, из них большевиков — 350, к.-д. —184, с.-р.— 104, меньшевиков — 31.

Состоялось совместное заседание Исполкомов районных С. Р. Д. Москвы. Главным вопросом дня был доклад Бухарина о Демократическом совещании и прения по нему.

Состоялось очередное заседание Московского уездного Совета. Заслушан доклад о Демократическом совещании и в результате прений принята резолюция, которая выражает отрицательное отношение к составу Демократического Совета и клеймит Временное правительство как составленное в большинстве из явных врагов революции. Далее резолюция резко критикует декларацию правительства, требует немедленного созыва 2-го всероссийского Съезда Советов. Окончательно не доверяя ВЦИК и его руководящему большинству, Московский уездный Совет Р. Д. предлагает Петроградскому Совету Р. и С. Д. взять на себя немедленный созыв 2-го съезда.

По вопросу о продовольствии принята резолюция, говорящая, что «улучшение продовольственного дела можно ждать только при переходе власти в руки революционной демократии, которая не остановится в интересах голодающего населения ни перед какими мерами».

Затем производятся выборы на 2-й Съезд Советов.

Забастовка фармацевтов в аптеках Москвы продолжается.

Резолюция объединенного заседания Ревельского Совета рабочих и воинских депутатов, Исполнительного Комитета Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Эстонского края, полковых, ротных и судовых комитетов, центрального и заводских комитетов совета старост и Центрального Бюро профессиональных союзов:

«…Та же линия поведения привела к полному экономическому краху в стране и к созыву Демократического совещания с целью проведения прогнившей идеи коалиционной власти, для чего инициаторам Съезда понадобились подтасовочные средства, как для организации самого Демократического Совещания, так и для проведения резолюций на Совещании в пользу безответственности Временного правительства и коалиционного его состава, затем и то, что в настоящее время снова образовано коалиционное Временное правительство, составленное частью из контрреволюционеров, еще недавно пытавшихся в лице своих кадетских представителей потопить революцию в гражданской войне, и оставаясь твердо на точке зрения революции и народных масс России в районе крепости Петра Великого, неоднократно требовавших социалистического состава Временного правительства и резко заявлявших о поддержке своих требований с оружием в руках.

Пленарное заседание… постановило:

1) Немедленно распустить предпарламент.

2) Немедленно созвать Съезд рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, назначив день Съезда 10 октября 1917 года, для организации в лице Советов революционной власти.

3) Поддержать полностью воззвание Областного Комитета Финляндии и Петроградского Совета. Принимая же во внимание заявление представителя штаба Северной армии, считаем возможной перегруппировку войск, при непременном предварительном на то согласии соответствующих Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и комитетов.

В подтверждение своих непреклонных требований пленарное заседание заявляет о своей полной готовности и подготовленности поддержать переход власти в руки Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов в любой грядущий день всеми имеющимися в крепости силами и средствами».

Митинг рабочих

В Баку в 8 часов утра началась общая забастовка нефтяных промыслов, заводов, контор и прочих предприятий, связанных с нефтяной промышленностью. Для руководства забастовкой образованы центральный и районные стачечные комитеты. Продолжают работать предприятия, обслуживающие нужды государственной обороны, а также электрическая станция, телефон и трамвай.

В Гельсингфорсе открылся второй Съезд представителей Балтийского флота. Съезд постановил приветствовать все флоты, революционную армию и демократию и просить поддержать решения Съезда, высказавшегося против коалиции и за немедленный созыв, съезда представителей Советов рабочих и солдатских депутатов, а также заявившего другие большевистские требования.

Согласно окончательно выяснившимся результатам выборов в финляндский сейм, по предварительным данным, с.-д. получили 91 место, объединенный блок буржуазных партий — 61, аграрии — 26 и шведы — 21.

Состоялось предварительное совещание представителей организаций большевиков Петроградской губернии по вопросам о создании окружной организации и о выборах в Учредительное собрание. На совещании присутствовали представители Кронштадта, Сестрорецка, Петергофа, Гатчины, Колпина, Званки, Лигова, Шувалова и Озерков, всего представлено более 6000 членов партии, кроме того, присутствовали представители Центрального Комитета и Петербургского Комитета партии.

Признано необходимым немедленно приступить к созданию окружной (губернской) организации. Решено созвать учредительную конференцию в ближайшее воскресенье, 1 октября. Каждая организация, работавшая в пределах Петроградской губернии, имеющая менее 300 членов, посылает на эту конференцию одного представителя с решающим голосом, имеющая более 300 — посылает двух представителей, от 600 до 900 — троих представителей и т. д.

Постановлено обратиться с настойчивой просьбой ко всем организациям, которые не прислали своих представителей на предварительное совещание, принять участие в созываемой на 1 октября конференции. Там будет составляться список кандидатов от партии в Учредительное собрание по Петроградской губернии.