Владимир, 6 октября, 2017, 15:07 — ИА Регнум. 6 октября рано утром в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде в районе станции Покровка произошло столкновение пассажирского автобуса и поезда «Санкт — Петербург — Нижний Новгород». В автобусе находились 56 пассажиров. По предварительным данным, погибли 16 человек. Причиной аварии стала поломка автобуса, который просто заглох на переезде. Как сообщают специалисты, глобальной причиной может быть и тот факт, что отсутствует какой-либо контроль за состоянием общественного транспорта.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Железная дорога

Так, по словам вице-президента «Группы ГАЗ» Елены Матвеевой, автобусы марки Mercedes Benz О 303 прекратили выпускаться еще в 1993 году. То есть этому транспортному средству было не менее 24 лет, в то время как его эксплуатационный ресурс составляет примерно 9 лет. Причем такая ситуация — не исключение, а, к сожалению, правило — старая техника составляет более половины автобусного парка.

Ранее старые автобусы участвовали и в других крупных авариях. К примеру, 25 августа старый автобус упал в Керченский пролив, а 20 сентября автобус с отказавшими тормозами врезался в забор в Карачаево-Черкесии. 26 сентября в Краснодарском крае экскурсионный автобус столкнулся с припаркованным в попутном направлении грузовым автомобилем «МАН» на трассе М-4 «Дон» в районе поселка Молькино. Погибли семь человек.

«При этом законодательных ограничений по возрасту эксплуатации автобусов у нас до сих пор нет, а коммерческие перевозчики, не желающие обновлять парк, продолжают отстаивать свое право перевозить людей, и в том числе маленьких пассажиров, на старой, допотопной технике. Данное ДТП — очередное свидетельство того, что органы государственной власти, отвечающие за безопасность транспортных перевозок в стране, недооценивают степень рисков, связанных с эксплуатацией старых автобусов», — считает Елена Матвеева.

Вторая проблема — отсутствие контроля за безопасностью на железнодорожных переездах. По информации управления МВД России по Владимирской области, к примеру, за 10 месяцев 2016 года на Северной железной дороге произошло 11 ДТП. Так, 29 сентября прошлого года авария произошла на железнодорожном переезде на 116 км Ярославского направления. Водитель выехал на переезд на красный свет и его автомобиль столкнулся с поездом. В итоге мужчина скончался.

В целом по России ситуация еще ужасней. По данным РЖД, в 2010—2015 годах на железной дороге произошло 1520 ДТП, в результате погибли 348 человек. В подавляющем большинстве случаев виноваты водители.

В 2016 году правительство России и Госдума обсуждали эту проблему. В частности, предлагалось не только увеличить штрафы, но и оснастить все переезды видеокамерами, чтобы можно было штрафовать нарушителей. С такими предложениями уже давно выступает ГИБДД. Но денег в бюджете на оснащение камерами всех переездов нет.

ИА REGNUM напоминает, что в РЖД создан оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий ДТП. Ситуацию под личный контроль взяла губернатор Владимирской области Светлана Орлова.

По факту следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По версии следствия, одной из причин столкновения автобуса и поезда могла стать техническая неисправность автобуса.

Также следователи не исключают нарушения правил дорожного движения водителем автобуса. Кроме того, рассматриваются возможные нарушения правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта сотрудниками железной дороги.