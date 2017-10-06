Пермь, 6 октября, 2017, 14:51 — ИА Регнум. Пермский край за январь-август выбился в лидеры среди российских регионов по объёмам выданных потребительских кредитов. Если в 2016 году за этот период банки выдали 113,447 тысяч таких кредитов пермякам, то в 2017 году — 184,456 тыс. Рост составил 62,6%. Такие данные представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

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По темпу увеличения количества выданных кредитов после Пермского края следует Удмуртия (130,168 тыс.) и Самарская область (210,685 тыс.).

Тенденция к росту объёмов потребительского кредитования наблюдается и в целом по стране. И причина тому, по оценке специалистов, стабилизация экономической ситуации в России.

«Однако пока преждевременно говорить о том, что темпы роста розничного кредитования будут оставаться на высоком уровне. Одним из главных рисков здесь по-прежнему остается ситуация с динамикой реальных доходов населения», — отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Потребительскую активность населения стимулируют доходы, получаемые гражданами. При снижении доходов возрастают риски и проблемы с погашением взятых в банках займов.

По данным Пермьстата, доходы местных жителей в среднем на душу населения с января по август 2017 года выросли с 23 563,3 рубля до 28 329,2 рубля. Между тем, реальные денежные доходы пермяков в процентном соотношении к месяцам прошлого года варьируются от 89,2 до 96,4%, что свидетельствует о падении доходов. Исключение составляет январь 2017 года, где показатель равен 102,6% относительно января 2016 года.

По словам экспертов, среди заёмщиков есть категория, которая берёт новые кредиты, чтобы погасить старые. Так, в Пермском крае за первый квартал 2017 года доля новых кредитов, взятых жителями на полное или частичное обслуживание старых долгов, выросла до 57%, что на 2% превышает показатель первого квартала 2016 года.

Актуальной остаётся проблема просроченных кредитов. В частности, значительная доля просроченных кредитов приходится именно на потребительские займы и кредитные карты. По данным НБКИ, за январь — апрель 2017 года доля просрочки свыше 30 дней к общему объёму кредитов в денежном выражении на покупку потребтоваров в регионе составила 23%.

Финансисты обращают внимание на то, что население должно адекватно оценивать свои финансовые возможности и брать на себя обязательства, выполнение которых по силам.

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