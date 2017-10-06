Минск, 6 октября, 2017, 14:40 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу улучшения состояния местных дорог до уровня республиканских, сообщили в пресс-службе президента 6 октября.

Kremlin.ru Александр Лукашенко

Проблема качества местных дорог была поставлена еще в апреле 2017 года на совещании у главы государства. Тогда было отмечено, что республиканские дороги приведены в хорошее состояние и нужно активнее заниматься дорогами местного значения. На совещании была поставлена задача проанализировать международный опыт в области строительства новых дорог. Результаты анализа были представлены главе государства сегодня, 6 октября, в ходе рабочей поездки в Слуцкий район.

Лукашенко поставил задачу расширения выпуска дорожно-строительных машин на предприятиях автомобилестроительной отрасли Белоруссии.

«Если мы будем все время покупать импортные машины, зачем тогда наше автомобилестроение?», — спросил Лукашенко.

Напомним, проблему качества магистральных дорог в Белоруссии активно поднимали местные СМИ в 2013 году. Водители грузовых автомобилей, выполняющих международные рейсы через автомагистрали Белоруссии, жаловались на состояние дорог и отмечали, что эти участки самые сложные на всем пути. Отмечалось, что магистрали в основном реставрируются с помощью ямочного ремонта, который не обеспечивает ни ровности, ни прочности дороги, ни долговечности ремонта.

Эксперты отмечают, что для более радикального ремонта дороги требуется время для более серьезного износа дороги, что не устраивает многих автовладельцев.