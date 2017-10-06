Москва, 6 октября, 2017, 14:40 — ИА Регнум. Поступающие звонки об угрозе взрыва в Москве могут быть связаны с днём рождения президента РФ Владимира Путина 7 октября, считает подполковник запаса, член ассоциации группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов. Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM, террористы специально выбирают значимые даты для того, чтобы дестабилизировать обстановку и привлечь как можно больше внимания. Подобными звонками они могут проверять работу российских спецслужб на предмет быстрого реагирования. Также им на руку играют действия оппозиционных сил, которые вблизи важных общественных дат своими акциями отвлекают силы внутренних органов.

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«Напрашиваются параллели: с одной стороны, действия по ложному минированию я рассматриваю как действия сил террористического характера, которые проверяют работу наших спецслужб, правоохранительных органов и муниципальных служб на случай возникновения ЧП для того, чтобы отточить свои террористические замыслы. Однако это и акции различных оппозиционных сил, которые с умыслом или без умысла играют на руку террористам своими акциями. Они отвлекают силы и средства, а есть такой способ борьбы — отвлечение сил и средств противника, в данном случае мы для них противники, понимаете, сколько сил надо отвлечь. Иногда это используется, чтобы нанести настоящий удар в другом месте», — отметил Попов.

Отметим, что звонки о возможном минировании фиксируют не только в столице. Новую волну «телефонного терроризма» запустили 11 сентября 2017 года. За 2 недели в 120 городах России после анонимных звонков об угрозе взрыве из 1900 зданий были эвакуированы около 800 тыс. жителей.

По мнению Попова, иногда сам организатор теракта не знает, в каком именно городе будет проходить теракт, смотрят по условиям — получается или не получается. Например, готовится несколько мероприятий террористической направленности в разных городах, и уже ближе к намеченной дате смотрят, насколько готовы к проведению, так как понимают, что работа на упреждение нашими органами ведется постоянно.

«Например, в Европе человека запускали, он нёс автомат чуть ли не в руке, его брали и думали: «вот террористы глупые», а террористы совершенно не глупые, они специально запускали, смотрели время и так далее, а потом готовили на основании данных теракт. В Москве, конечно, информационный повод будет больше, но так как звонки поступают и в других городах, я бы не исключал возможности, может быть в любом месте», — подчеркнул Попов.

6 октября в Москве поступило около 40 звонков об угрозах взрывов зданий.