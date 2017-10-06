Ярославль, 6 октября, 2017, 14:29 — ИА Регнум. В деревне Михалёвка Краснопрофинтерновского сельского поселения Некрасовского района Ярославской области уже три года не могут выключить фонарь уличного освещения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском отделении ОНФ.

Страница в Facebook Игоря Ямщикова Та самая лампа, которая горит уже три года

Три года назад электрики (предположительно, филиала ОАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго») повесили на столбе в конце деревни лампу дневного света, но не установили выключатель. Деревня погрузилась в «вечный свет». Лампочка горела день и ночь, освещая все горести и радости деревенского быта. И ничто ей нипочем — жара, зима, снег, град, ветер.

Лампочка стала местной достопримечательностью. О ней стали слагать легенды, и главная из них разделила деревню на два лагеря. Одни жители утверждают, что больше 1000 дней круглосуточно горит одна и та же лампа, и жаждут найти завод, производящий вечные лампочки. Вторая половина Михалевки слагает мифы о смелых жителях деревни, которые смогли взобраться на высоту и поменять-таки сгоревшую лампу. И даже несколько раз. Но найти выключатель им оказалось не под силу.

«Проводку электрики установили так, что фонарь невозможно отключить. Это делалось во избежание ухода электричества «налево», но что делать людям? За электричество платят либо местная администрация, либо «МРСК Центра». Вот сейчас разбираемся, кто же такой богатый!» — сказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель регионального исполкома ОНФ Игорь Ямщиков.

В ОАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго» пояснили, что за уличное освещение платит поселковая администрация, и пообещали разобраться с непокорной лампочкой.