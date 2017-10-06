Москва, 6 октября, 2017, 14:32 — ИА Регнум. Реальные последствия от внедрения национальной системы регистрации финансовых транзакций приведут к тотальному контролю государства за финансовым сектором страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявил финансовый директор BMS Law Firm Юрий Степанов.

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О намерении создать национальную систему регистрации финансовых транзакций 6 октября сообщил зампред Центробанка РФ Сергей Швецов. В такой системе будут отражены все операции, которые граждане РФ совершали на финансовом рынке. По словам Швецова, создание такой системы необходимо для того, чтобы основная часть услуг финансового рынка стала доступна онлайн.

«Новая система нужна для того, чтобы отслеживать все финансовые операции, совершаемые гражданами РФ. Такой контроль может значительно сократить число правонарушений в этой сфере», — объясняет Степанов.

Кроме того, по его словам, плюсом новой системы станет удаленная идентификация, которая облегчит процесс оформления услуг как для организаций, так и для их клиентов. Между тем, по словам Степанова, это не главная цель создания системы регистрации финансовых транзакций.

«Предполагается, что это повысит конкуренцию и создаст более выгодные условия для небольших кредитных организаций, но это вряд ли сильно изменит ситуацию на рынке. Реальным последствием внедрения такой системы станет усиление контроля государства за финансовым сектором страны», — уверен Степанов.