Красноярск, 6 октября, 2017, 14:25 — ИА Регнум. «Губернаторопад», продолжающийся в России с конца сентября, коснулся и Сибирского федерального округа (СФО). Сегодня, 6 октября, президент РФ Владимир Путин отправил в отставку главу Новосибирской области Владимира Городецкого. Врио губернатора региона стал Андрей Травников, являвшийся с 2016 года мэром Вологды.

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Незадолго до этого, 29 сентября, было принято решение по Красноярскому краю. Виктор Толоконский был отправлен в отставку, врио губернатора Красноярского края стал Александр Усс, возглавлявший краевой парламент с прошлого века, а точнее, с 1998 года.

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Оба этих назначения были достаточно неожиданными, малопредсказуемыми. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразил политический аналитик Павел Клачков.

«Что касается Александра Усса, многострадальный Красноярский край наконец-то дождался представителя своих коренных элит. Он постоянно на виду и на слуху в регионе, во власти, в науке и образовании (Александр Усс является доктором юридических наук, профессором, президентом Сибирского федерального университета — прим. ИА REGNUM ). Его органичное вхождение в систему краевой власти гарантировано на все 100 процентов. Оно происходит, и мы это видим. Оно не революционное, но мощное, поступательное», — отметил эксперт.

Что касается Андрея Травникова, по словам Павла Клачкова, это «относительно молодой управленец с хорошим бэкграундом».

«Он служил в армии, является хорошим специалистом в сфере управления, знает производство, особенности ведения хозяйства. Имеет опыт в строительстве, энергетике, дорожном хозяйстве и так далее. Его навыки как специалиста и управленца подвергать сомнениям не стоит. Видимо, по мысли руководства страны, в Новосибирской области нужен как раз такой равноудаленный от всех кланов, сил и местных сфер влияния человек. И такой человек был найден в лице Андрея Травникова. Это вызов, с которым ему надо стараться справиться, чтобы оправдать доверие президента», — резюмировал политический аналитик.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 25 сентября президент РФ отправил в отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина, 26 сентября — главу Нижегородской области Валерия Шанцева. 28 сентября ушёл со своего поста глава Ненецкого АО Игорь Кошин, 29 сентября — губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, 3 октября — глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. 4 октября в отставку был отправлен губернатор Приморья Владимир Миклушевский, 5 октября — губернатор Орловской области Вадим Потомский.

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