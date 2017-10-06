Калуга, 6 октября, 2017, 14:19 — ИА Регнум. В Калуге близятся к завершению работы по благоустройству дворовых территорий в рамках программы «Городская среда», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы областного центра 6 октября.

Фото пресс-службы городской думы Калуги На встрече с жителями благоустроенного двора

Ход выполнения ремонтных работ проверили глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и депутат городской думы Максим Платов. Также они провели встречу с жителями центральной части города, обсудив жалобы и предложения.

«У жителей дома № 92б по улице Дзержинского принципиальных замечаний нет, качеством работ они довольны, — заявил по итогу встречи Александр Иванов, — в то же время после ремонта асфальтового покрытия во дворе дома №85 по улице Дзержинского после дождей вода накапливается у входа в подъезд. Подрядчик обещал устранить недоработки до приемки двора комиссией. Ремонтные работы во дворе дома № 25е по улице Кирова приостановлены в связи с ухудшением погодных условий».

Глава городского самоуправления обратился к жителям с предложением провести субботники по уборке территорий, подрядчики, в свою очередь, должны будут вывезти строительный мусор, после чего проведут приёмку дворовых территорий. Всего в избирательном округе №3 по программе «Городская среда» будут благоустроены пять дворовых территориях, в четырёх дворах работы уже завершены.