Ярославль, 6 октября, 2017, 14:12 — ИА Регнум. В Дзержинском районном суде Ярославля вынесено решение по иску о защите чести и достоинства депутата муниципалитета шестого созыва от «Справедливой России» Романа Сукнева к журналисту радиостанции «Эхо Москвы — Ярославль» Марку Нуждину. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Брошюра Романа Сукнева

Поводом стал пост Нуждина в социальной сети Facebook, где он подверг критике брошюру с песнями военных лет, на обложке которой была размещена фотография депутата Сукнёва, орден Отечественной войны и георгиевская лента. Возмущение Нуждина вызвало то, что, в отличие от фамилии и имени депутата, в брошюре не были указаны авторы содержащихся в ней песен. Журналист на своей странице в соцсети назвав депутата «мерзавцем».

Роман Сукнёв подал заявление в прокуратуру и направил иск о защите чести и достоинства в суд. Прокуратура усмотрела в тексте Нуждина административное правонарушение, однако суд не согласился с ее доводами и постановил прекратить дело. А вот при рассмотрении гражданского дела Фемида встала на сторону депутата. Сукнёв требовал взыскать с журналиста 100 тысяч рублей за оскорбление чести и достоинства. Суд принял решение взыскать 10 тысяч рублей

«Суд постановил выплатить бывшему депутату одну десятую от того, что он просил. Я еще не читал мотивировочную часть постановления, но меня радует, что аппетиты Сукнёва были уменьшены в 10 раз. Но я встал на защиту чести воевавших и написавших об этом песни. А честь нельзя защитить на 90%. Ты ее или защитил, или нет», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Марк Нуждин.

Журналист собирается обжаловать решение суда, как только получит его мотивировочную часть.