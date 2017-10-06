Киев объявил Россию агрессором и до сих пор мечтает о Крыме: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 6 октября, 2017, 14:00 — ИА Регнум.
- Россию объявили агрессором: в Киеве принят законопроект о реинтеграции Донбасса;
- Созерцали и считали дни: какова стратегия США в Сирии;
- В МИД РФ намерение Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном назвали слухами;
- Обстрелы в Донбассе: в РФ возбуждено еще четыре уголовных дела;
- В память о вожде: в Китае опубликовали расширенное собрание произведений Ленина.