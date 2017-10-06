Астрахань, 6 октября, 2017, 13:28 — ИА Регнум. В посёлке Морской Трусовского района Астрахани разгораются нешуточные страсти. Местные жители жалуются на проблемы с вывозом мусора. Кроме того, они категорически не хотят платить за проживающее в посёлке цыганское население, которое игнорирует оплату коммунальных платежей и тарифов на ТБО, передаёт ИА REGNUM.

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Как сообщила координатор Трусовского первичного отделения ЛДПР Светлана Дягай, из процветающего в «цыганский» поселок Морской превратился уже давно. В конце 50-х годов прошлого столетия участки под индивидуальное строительство и дачи здесь раздавались работникам судостроительных заводов. Ситуация кардинальным образом поменялась в 90-е годы. С распадом Советского Союза посёлок стал пустеть, а недвижимость стремительно дешевела, чем и поспешили воспользоваться приезжие гости. Цыгане вселялись в брошенные дома и дачи либо задешево скупали жилплощадь у тех, кто стремился уехать из посёлка.

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В настоящее время представителей цыганской национальности в посёлке большинство. По официальным данным, их около 40%, хотя по факту многие просто не учтены. А квитанции по вывозу ТБО оплачивают только те местные жители, которые имеют возврат по коммунальным выплатам, но их число незначительно.

В итоге из посёлка региональный оператор компания «ЭкоЦентр» убрала единственный мусорный контейнер.

«Теперь мусора стало еще больше, и от этого страдают не только местные жители […]. За ночь образуются новые горы мусора, а домашние животные получили легкий доступ к пищевым отходам и разносят их по окрестностям», — добавила Дягай.

Сельчане просят власти и компанию по утилизации мусора принять справедливое решение относительно посёлка Морского. Партийцы намерены поднять этот вопрос на следующем заседании областной думы.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Астрахани работает новый региональный оператор по сбору, вывозу и утилизации ТКО — компания «ЭкоЦентр». Критическая ситуация, которая сложилась в областном центре весной 2017 года, с вывозом мусора постепенно нормализуется, однако до совершенства ещё далеко. Не способствуют решению проблемы и юрлица, а также управляющие компании, которые не торопятся заключать договоры с новым регоператором.

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Актуальным остается и вопрос о стоимости услуг по вывозу мусора. Сегодня тариф рассчитан с учётом утвержденного норматива накопления мусора (2,17 куб. м в год на человека). Однако он может быть пересмотрен. В частности, сельским жителям было предложено платить только за фактически произведённый мусор — вывозить мусор в пластиковых мешках, выданных оператором.

Добавим, что в соответствии с санитарными нормами буквально недавно была приведена в порядок площадка накопления отходов Наримановского района, расположенная в 5 км западнее села Рассвет. В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре. Проверка деятельности астраханского филиала ООО «ЭкоЦентр» показала, что компания нарушает закон. Так, на площадке отсутствовало какое-либо укрытие — брезентовое или навес, что защищало бы насыпью хранящиеся отходы и открытые приемники-накопители от воздействия атмосферных осадков и ветров. Кроме того, искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие поверхности площадки находилось в ненадлежащем состоянии, что создавало угрозу экологии.

За несоблюдение экологических норм и требований пожарной безопасности в отношении должностного лица компании возбуждены административные дела. Они находятся на рассмотрении. А вот выявленные нарушения закона уже устранены.