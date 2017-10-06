Ростов-на-Дону, 6 октября, 2017, 13:30 — ИА Регнум. С семьей захваченного в Сирии донского казака Романа Заболотнего связались спецслужбы и представители частной военной компании «Вагнера», в составе которой он отправился в Арабскую Республику. Как сообщает Telegram-канал Mash, родным они пообещали вернуть сына, мужа и отца в Россию живым.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Запрещенная организация

«Ведутся переговоры. Информации о его гибели нет», — сказано в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официально в войсковом казачьем обществе «Всевеликого войска Донского» 6 октября заявили, каких-либо подтверждающих данных о гибели донского казака Романа Заболотнего у них нет, поэтому остаётся надежда на лучшее, и Роман жив.

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Напомним, ранее депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий проинформировал о смерти жителя посёлка Рассвет Аксайского района, члена казачьей дружины Аксайского юрта Романа Заболотнего и Григория Цуркану. Экс-атаман Войска Донского уверен в том, что боевики убили граждан РФ за отказ заявить об их вступлении в ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).