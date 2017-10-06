Новосибирск, 6 октября, 2017, 13:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил своим указом временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Президент уже провел рабочую встречу с новым руководителем региона.

Цитата из видео Автобусы, оборудованные для инвалидов, будут ходить в село Молочное Андрей Травников

Травников сменит на посту Владимира Городецкого, который ушел в отставку по собственному желанию.

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Напомним, отставка Городецкого продолжила серию увольнений глав регионов, которая началась в сентябре этого года. 25 сентября президент РФ отправил в отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Уже 26 сентября в отставку ушёл глава Нижегородской области Валерий Шанцев, 28 сентября — глава Ненецкого АО Игорь Кошин, 29 сентября — губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, 3 октября — глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. 4 октября был отправлен в отставку губернатор Приморья Владимир Миклушевский, а 5 октября президент отстранил от должности губернатора Орловской области Вадима Потомского.

Андрей Травников родился 1 февраля 1971 года в городе Череповце Вологодской области. В 1998 году закончил Череповецкий государственный университет по специальности «Электропривод и автоматика». Прошел профессиональную переподготовку по программе подготовки высшего уровня резерва управленческих кадров в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ в 2014 году.

С 1992 по 2006 годы работал на различных должностях на Череповецком металлургическом комбинате (ОАО «Северсталь»), затем до 2010 года руководил предприятием «Электроремонт». С 2010 по 2012 годы — первый заместитель мэра города Череповца, 2012−2014 — вице-губернатор Вологодской области, затем был заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-западном федеральном округе, с 2016 года — мэр города Вологды.