Тамбов, 6 октября, 2017, 13:16 — ИА Регнум. Ситуация вокруг строительства дома на улице Коммунальная, 46 в Тамбове обрастает новыми подробностями. В возведение дома свои средства вложили примерно 80 семей, однако никаких работ на стройке не ведется уже почти год. В то же время в компании «Элитстрой», которая является заказчиком строительства, прошла реорганизация, а из числа учредителей вышел депутат Тамбовской городской думы от «Единой России» Геннадий Берстенев, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство

Подрядчиком строительства выступает ООО «РОНИ». Как рассказал один из дольщиков Максим Филипчук, согласно договору, срок сдачи дома — 10 апреля 2017 года. Однако дом сдан не был, дольщики не получили никаких уведомлений о переносе сроков, не было и никаких объяснений. В апреле была создана инициативная группа дольщиков, которым подрядчик и застройщик обещали, что уже осенью дом будет сдан.

«Сейчас люди пытаются разобраться в ситуации, но никаких разумных ответов мы ни от кого не можем услышать. Были какие-то обещания, которые мы уже неоднократно слышали. К примеру, о том, что работы скоро возобновятся. Но уже год на этой стройке ничего не происходит», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Максим Филипчук.

По словам дольщика, сейчас дом готов примерно на 60%. Возведена коробка здания, местами застеклены окна, но никаких работ внутри дома не ведется.

«Больше всего нас пугает, что наш застройщик — компания «Элитстрой» — начинает проводить какие-то мероприятия по реорганизации и изменению форм собственности. Генеральный директор и основной учредитель Геннадий Берстенев перестал быть гендиректором, также ушел из состава учредителей. Объясняется это тем, что по закону депутату нельзя заниматься предпринимательством. Но мне кажется, что эта норма закона существует давно, раньше это препятствием не было. А сейчас, когда у дома есть проблемы, которые необходимо будет решать, он пытается отвести удар от себя», — считает дольщик.

Кроме того, застройщик сейчас пытается убедить дольщиков в том, что строительную площадку, на которой помимо дома должен быть возведен торговый центр, нужно разделить. По данным компании, такое решение повысит инвестиционную привлекательность. Дольщики же пока не соглашаются: люди переживают, что если площадки будут разделены, дом так и останется недостроенным, а люди попадут официально в число обманутых дольщиков.

Информация о реорганизации компании подтверждается и документами. Так, в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц в конце сентября Геннадий Берстенев еще значился в числе учредителей компании. В ней же говорится, что в августе 2017 года было подано заявление о реорганизации юридического лица. Компания сменила форму собственности с ЗАО на ООО.

Уже по данным на 5 октября, Геннадия Берстенева нет среди учредителей строительной компании. Вместо него в списке появился Николай Лапин, который стал и генеральным директором.

Дольщики уже успели обратиться и к губернатору Александру Никитину, и в администрацию Тамбова. Пока никаких действий, в частности от мэрии, нет. Так, заместитель главы администрации Тамбова Дмитрий Смородин в письменном ответе посоветовал дольщикам обратиться в суд. Однако люди, которые вложили деньги в строительство, говорят, что судебные расходы неподъемны для семейных бюджетов.

Сейчас депутат Тамбовской городской думы Артем Александров, который занимается проблемой дольщиков, направил заявление в прокуратуру с просьбой выяснить, куда делись деньги людей.

«Я направил дополнительное обращение в прокуратуру с просьбой организовать проверку движения денежных средств по расчетным счетам застройщика ООО «Элитстрой» и генерального подрядчика ООО «Рони». Я не отрицаю факта возможного присвоения денежных средств участников долевого строительства. Но ответ на данный вопрос по итогам проверки должны дать правоохранительные органы», — сказал ИА REGNUM депутат.

По мнению Артема Александрова, смена учредителей фирмы и генерального директора связана с тем, что проблему с домом вряд ли получится решить за короткий срок. И областной депутат решил таким образом отвести от себя огонь.

Версия выглядит вполне правдоподобно, особенно учитывая, что ранее один тамбовский депутат уже лишился мандата из-за проблем дольщиков. Так, в марте 2016 года депутаты Тамбовской городской думы официально исключили из своих рядов единоросса Сергея Конобеева.

Сергей Конобеев сам подал заявление об отставке после того, как не выполнил обещания возобновить строительства дома по адресу Киквидзе, 73. До этого, 10 марта, на заседании партии он заявил, что сложит полномочия, если в течение двух недель строительство не продолжится. 24 марта обманутые дольщики и представители обладминистрации увидели на месте, что дело не продвигается. При этом дом должен был быть сдан еще в апреле 2015 года. Сейчас строительство дома передано региональному оператору «АИЖК-Строй».

Между тем ранее прокуратура уже проводила проверку строительства дома на Коммунальной, 46. Тогда выяснилось, что срок действия разрешения на строительство истек еще в апреле 2017 года.

«В ходе выездной проверки на объект, расположенный по адресу г. Тамбов, ул. Коммунальная, 46, установлено, что строительство объекта не осуществляется длительное время в связи с отсутствием у застройщика разрешения на строительство», — говорилось в ответе прокуратуры.

По итогам проверки в адрес гендиректора компании внесено представление об устранении нарушений законодательства.

Оперативных комментариев о ситуации со строительством дома ИА REGNUM не удалось получить ни от подрядчика, ни от застройщика. В компании «Элитстрой» сослались на то, что начальника и главного бухгалтера не будет на месте до 9 октября.

ИА REGNUM напоминает, что, по данным на начало сентября 2017 года, в Тамбовской области обманутыми дольщиками признаны 328 человек.

В сентябре сообщалось, что пять проблемных объектов переданы для завершения работ новым застройщикам. Из них две строительные площадки переданы по решению суда в жилищно-строительные кооперативы, три строительные площадки проданы новым застройщикам с обременением.