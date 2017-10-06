Красноярск, 6 октября, 2017, 13:03 — ИА Регнум. В правительстве Красноярского края последовали первые отставки. Сегодня, 6 октября, стало известно, что свой пост вскоре покинет и. о. заместителя председателя правительства региона Наталья Рязанцева. Эту информацию ИА REGNUM подтвердил помощник Рязанцевой Дмитрий Смурага.

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«Наталья Владимировна (Рязанцева — прим. ИА REGNUM ) покидает свой пост в связи с переходом на новое место работы», — сказал он.

По словам Смураги, сейчас Рязанцева находится на больничном, затем уходит в «небольшой отпуск», после которого приступает к работе на новом месте. На каком, он не уточнил.

Судя по всему, кадровые перестановки в краевом правительстве на этом не завершатся. Источник ИА REGNUM в политических кругах края сообщил, что ориентировочно 9 октября покинет свой пост и. о. замгубернатора Инесса Акентьева. Причину отставки источник не уточнил.

Напомним, Наталья Рязанцева имеет высшее медицинское образование. В 1995 году она с отличием окончила лечебный факультет Сибирского государственного медицинского университета в городе Томске. В 1997 году защитила кандидатскую диссертацию, в 2001 году — докторскую. В 2014 году была назначена на должность советника губернатора Красноярского края. Тогда губернатором был Виктор Толоконский. С марта 2015 года Рязанцева являлась заместителем председателя правительства региона. В этой должности она координировала деятельность органов исполнительной власти края, давала им поручения «по вопросам создания условий для развития на территории края научной, научно-технической и инновационной деятельности, а также научно-образовательного комплекса».

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Инесса Акентьева в должности заместителя губернатора координирует деятельность органов исполнительной власти Красноярского края, структурных подразделений администрации губернатора.

Акентьева в 1989 году окончила Красноярский государственный педагогический институт, в 1997 году — институт молодежи (г. Москва) по специализации «Управление и администрирование в социальной сфере». В 2001—2003 годах была пресс-секретарём главы города Красноярска. С 2005 по 2007 год руководила агентством печати и массовых коммуникаций администрации Красноярского края. С июня 2014 года исполняла обязанности заместителя губернатора региона. С октября 2014 года являлась заместителем губернатора.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 27 сентября 2017 года губернатор Красноярского края Виктор Толоконский объявил о своём намерении уйти в отставку. 29 сентября врио главы региона был назначен Александр Усс, руководивший краевым Заксобранием с 1998 года.

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1 октября стало известно, что правительство Красноярского края отправлено в отставку. С этого момента все члены правительства стали исполняющими обязанности.

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