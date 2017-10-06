Ярославль, 6 октября, 2017, 12:59 — ИА Регнум. Скандальная стела-«пистолет» на въезде в Ярославль будет установлена не со стороны Москвы, а на какой-то другой трассе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

City-yaroslavl.ru Знак — »пистолет»

Градостроительный совет Ярославля в этом году объявил конкурс на въездной знак. Существовавший ранее был демонтирован. Победил проект, похожий своей формой на пистолет. Ряд ярославских архитекторов и общественников выразили недоумение по поводу проекта, негативно о нем высказался дизайнер Артемий Лебедев. В итоге губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщил на своей странице в Facebook о том, что работы по установке нового въездного знака со стороны Москвы остановлены.

«Решением рабочей группы координационного Совета по архитектуре и градостроительству Ярославской области при участии представителей мэрии города Ярославля было принято решение приостановить работы по сооружению въездной стелы, организовать конкурс на альтернативный проект знака. Заложенный ранее фундамент в основание стелы решено использовать для будущего проекта. С 4 октября официально стартует новый конкурс среди профессионального сообщества. Всю информацию об условиях конкурса можно будет получить на сайте правительства», — сказал корреспонденту ИА REGNUM главный архитектор Ярославской области Михаил Кудряшов.

Координационный совет по архитектуре и градостроительству Ярославской области является постоянно действующим консультативно-совещательным органом, его решения не имеет юридической силы для отмены решений мэрии. Но, как выяснилось, никто в мэрии и не принимал решения строить новую стелу-«пистолет».

"Решение об установке стелы на въезде в Ярославль со стороны Москвы принимал градостроительный совет Ярославля. Распоряжения мэра для этого не требовалось, поскольку ее возведение планировалось не на городской земле и не за счет бюджета. Бюджетных средств не было и на проведение конкурса проектов. Проект стелы был одобрен членами градсовета в июне 2017 года», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника управления информационной политики и социальных коммуникаций мэрии Ярославля Александр Шиханов.

Интересно, что знак планировалось установить на территории Ярославского района, при этом в администрации этого муниципального образования отрицают, что давали разрешение возводить какой-либо объект капстроительства в этом месте.

«Мы такое разрешение строить что-то на нашей земле не давали. Да, это наша территория, но мэрия Ярославля на ней ничего не строит. Там лишь на месте существующего знака производится ремонт и замена на новый», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в администрации Ярославского района.

Но мэрия не отчаивается и «рассматривается возможность установить ту стелу, которая была одобрена градсоветом, на другом въезде в Ярославль». То есть въезд в город со стороны Москвы достоин лучшего знака, с точки зрения губернатора, а с въезд с другой стороны может потерпеть и знак-«пистолет»?