Москва, 6 октября, 2017, 12:54 — ИА Регнум. Рубль на этой неделе по итогу оказался дезориентирован. 6 октября валютная пара usd/rub фактически торгуется в районе уровней понедельника (2 октября) — 57,60, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

ИА REGNUM Рубль

По его мнению, текущая динамика была вызвана разными разнонаправленным фундаментальными драйверами. С одно стороны на неделе усилился спрос на долговые бумаги России.

«Индекс RGBI вернулся выше уровня 140 пунктов, также восстановился спрос на последнем аукционе Минфина, хотя справедливости ради стоит отметить, что ведомство снизило объем размещения 4 октября.

Плюс данные по инфляции также поддержали рубль. ИПЦ в сентябре снизился до 3%, что стало очередным рекордом в истории современной России. Эти факторы в целом поддержали отечественную валюту», — пояснил эксперт.

С другой стороны, нефть с начала недели оказывала давление на рубль, но в с четверга ситуация кардинально изменилась, хотя рубль на рост котировок в конечном итоге отреагировал слабо.

«Кроме того, против рубля до сих пор играет фактор усиления коррекции американского доллара. 6 октября в пользу доллара может оказаться статистика с рынка труда», — полагает Капустянский.

Технически пара usd/rub проигнорировала восходящий канал, сформировав локальный коридор. Поддержка находится в районе 57,30, а сопротивление на уровне 58,50.

«До конца этой недели валютная пара останется в пределах этого диапазона. Более того подобная нейтральная динамика может сохраниться до середины следующей недели», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль зависит от поведения доллара