Лос-Анджелес, США, 6 октября, 2017, 12:54 — ИА Регнум. В компьютерной игре Batman: The Enemy Within использована фотография убитого посла России в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Bro Team Pill.

Скриншот сайта kanobu.ru В игреBatman Enemy Within использовали фото убитого российского дипломата

Создатели игры поместили изображение убитого российского дипломата в один из эпизодов игры, где тело Карлова лежит на фоне вскрытого банковского хранилища.

В студии Telltale эту информацию никак не прокомментировали.

Напомним, посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре во время открытия фотовыставки. Его убийца был ликвидирован турецкими органами безопасности.