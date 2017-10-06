Москва, 6 октября, 2017, 12:53 — ИА Регнум. Законопроект, упрощающий оказание первой медицинской помощи, подготовили эксперты комитета Госдумы по экономполитике. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября, об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы Владимир Гутенев («Единая Россия»). Поправки предполагают расширение использования дефибрилляторов при оказании медпомощи.

Медицинский дефибриллятор

Разработанная Минпромторгом России «дорожная карта» под названием «Программа доступной дефибрилляции» по внедрению автоматических наружных дефибрилляторов в местах массового скопления людей не будет должным образом реализована без внесения поправок в федеральный закон «Об охране здоровья граждан».

«В соответствии с этими поправками, общедоступное размещение дефибрилляторов станет возможно во всех аэропортах, вокзалах и районах крупных транспортных узлов», — сообщил Гутенев.

Депутат обратил внимание на то, что отсутствие возможности применения автоматических наружных дефибрилляторов (АНД), в отличие от большого числа развитых стран, в том числе партнеров России по ЕАЭС и СНГ, в практике сердечно-легочной реанимации практически не оставляет надежды на выживание пациентам с внезапной остановкой сердца вне больниц.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 1 млн населения планеты еженедельно приходится 30 случаев смерти по причине сердечных заболеваний, половина из которых — от внезапной остановки сердца.

С учетом принципов действия АНД «подобное использование медицинской аппаратуры является абсолютно безопасным и для пострадавшего, и для человека, оказывающего помощь, а также соответствует сложившейся международной практике», заверил Гутенев.