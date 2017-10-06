Осло, 6 октября, 2017, 12:45 — ИА Регнум. Нобелевская премия мира за 2017 год присуждена Международной кампании за уничтожение ядерного оружия (ICAN), об этом 6 октября объявила в Осло председатель норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен.

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Премия присуждена «за работу по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия и за передовые усилия по достижению запрета на подобное оружие».

По словам Райсс-Андерсен, присуждение нобелевской премии ICAN сможет активизировать международные усилия, направленные на запрет ядерного оружия, которое представляет постоянную угрозу для всего человечества и жизни на Земле.

Напомним, ICAN представляет собой объединение негосударственных организаций из более 100 стран, выступающих за уничтожение ядерного оружия.

В 2017 году на Нобелевскую премию мира претендовали 318 кандидатов, из которых 103 — общественные и международные организации.

В 2016 году обладателем премии мира стал президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос за усилия, направленные на завершение продолжавшейся более 50 лет гражданской войны в стране.

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