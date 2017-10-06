Ярославль, 6 октября, 2017, 12:59 — ИА Регнум. Ярославцам стоит всерьез поработать над своей физической формой — возможно, им это пригодится в зимние месяцы, которые традиционно сопровождаются гололедом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Повторится ли в Ярославле прошлогоднее бедствие с гололедом?

Напомним, мы уже сообщали о том, что в планах мэрии Ярославля использовать зимой на дорогах и тротуарах города мраморную крошку, песко-соляную смесь, солевые растворы, специальные реагенты.

Особо подчеркивалось, что в центре песка не будет. Сегодня это еще раз в категоричной форме подтвердил мэр Ярославля Владимир Слепцов. На общегородском пятничном совещании он поручил своим подчиненным закупить соль в нужном объеме.

«Ваша основная задача — закупить соль в полном объеме, и мраморную крошку, которой будут посыпаться тротуары в зоне ЮНЕСКО. Мы песок исключаем, как и в прошлом году. Никакого песка, потом все лето его будем собирать. Грязи не нужно в городе. Будем применять соляные растворы, которые прошли экспертизу, и крошку» — сказал Владимир Слепцов.

Между тем многие ярославцы слишком хорошо помнят прошлую зиму, когда по приказу главы Ярославля службы по уборке города также отказались от песка. Это привело к многочисленным падениям и травмам на тротуарах. Соль и мраморная крошка ситуацию не спасли, особенно на улицах, которым не посчастливилось войти в зону ЮНЕСКО. Видимо, в этом году ситуация повторится.