Красноярск, 6 октября, 2017, 12:17 — ИА Регнум. В столице края начал работу первый день XIII Красноярского городского форума. Его участниками стали активные горожане, эксперты, педагоги, представители общественных организаций. Тема Красноярского городского форума нынешнего года — «Город и дети» — стала лейтмотивом церемонии открытия. Участники форума познакомились с уникальными практиками работы с детьми, которые по праву можно назвать визитными карточками Красноярска.

Администрация города Красноярска XIII Городской форум «Город и дети»

Так, в краевой столице с 1976 года существует единственная работающая со времен СССР и первая в России образовательная практика — Красноярская летняя школа (КЛШ). Ее сотрудники, приглашенные на сцену, рассказали участникам Форума о традициях летней школы, своими воспоминаниями поделились выпускники КЛШ, которые сегодня являются руководителями различных практик, базирующихся на площадках Красноярской летней школы.

Администрация города Красноярска XIII Городской форум «Город и дети»

В ходе пленарного заседания участники Красноярского городского форума познакомились с педагогами детского сада № 50 — самого упоминаемого в российских и зарубежных средствах массовой информации, представителями коллектива спортивного комплекса по месту жительства «Звездный». Опытом работы с творчески одаренными детьми поделилась преподаватель детской музыкальной школы № 2 Красноярска, основатель и руководитель детского коллектива «Красноярск Sax-band» Юлия Баранова. Координатор проекта «Лето в Красноярске», руководитель молодежного экскурсионного агентства «Центра путешественников» Евгения Толмакаева и инструктор-гид проекта Анастасия Кочеткова рассказали об особенностях реализуемого ими проекта.

Свою уникальную практику работы с детьми участникам форума презентовал коллектив центра экстремального спорта «Спортэкс». Чемпион России по трикингу 2013 и 2017 годов Илья Вторин в своей фразе смог выразить одну, но очень важную задачу всех образовательных учреждений Красноярска: «Подарите детям мечту — тогда они будут по-настоящему счастливы!»

Администрация города Красноярска XIII Городской форум «Город и дети»

Пленарное заседание Красноярского городского форума, по мнению его участников, стало своеобразным исследованием детского счастья, которое будет продолжено на дискуссионных площадках по самым актуальным темам. Участники, эксперты не просто обсудят вопросы, касающиеся образования в современной школе, практик эффективной профориентации, родительского просвещения, диагностики спортивной одаренности, развития малышей-дошкольников, бизнес-проектов, направленных на развитие содержания образования, формирование дружественной городской среды, но и представят конкретные предложения по их реализации.

Обращаясь к участникам форума, глава города Красноярска Эдхам Акбулатов отметил: «В Красноярске проживают более 207 тысяч детей. Причем за пять лет количество юных красноярцев увеличилось на 40 тысяч. Город растет, развивается. Как сделать, чтобы Красноярск был дружелюбен для детей? Существует множество урбанистических тестов, один из них — «Эскимо». Его суть заключается в том, что если 8-летний ребенок может самостоятельно отправиться в магазин за мороженым и вернуться домой до того, как оно растает, — велика вероятность, что район, в котором он живёт, неплохо спланирован. Но это только один из тестов. Вы знаете, что я часто общаюсь с юными горожанами, на одной из таких встреч ребята поделились своим видением развития Красноярска. Им хотелось бы, чтобы общественные места, парки, скверы, спортивные площадки были открытыми и доступными для всех. Чтобы дети могли иметь «свой» уголок для свободной игры, а также создавать собственные событиях города. Что нужно сделать, чтобы воплотить в жизнь детские пожелания? Рассчитываю, что в рамках нашего городского форума с участием, в первую очередь, педагогов, родителей, самих детей мы сможем найти решения, важные для дальнейшего развития Красноярска, для формирования дружественной детям городской среды».

Администрация города Красноярска XIII Городской форум «Город и дети»

Добавим, что завтрашний день XIII Красноярского городского форума будет полностью посвящен детям. Во дворцах культуры, молодёжных, детских и спортивных центрах города пройдут Дни открытых дверей, в рамках которых для юных красноярцев будут организованы мастер-классы, показательные вступления и ознакомительные экскурсии. Итоги форума будут подведены 9 октября. Мероприятие будет транслироваться в режиме «онлайн».