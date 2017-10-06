Москва, 6 октября, 2017, 12:20 — ИА Регнум. Рубль продолжает укрепляться, несмотря на новый всплеск геополитических рисков и приближающееся заседание Центробанка РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявил зампредправления «Локо Банка» Андрей Люшин.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

«Цена нефти марки Brent уверенно пробила 56 долларов за баррель, но курс российской валюты к доллару уже длительное время находится в коридоре 57,4−58,2 рубля. Рынок, кажется, потерял веру в доллар, поэтому даже сейчас у валют развивающихся стран остаются шансы на рост», — считает Люшин.

При этом, по его словам, для российской валюты перспективы нефтяного рынка все еще играют большое значение.

«В том случае, если цена на нефть марки Brent вновь достигнет 57 за баррель в ближайшие недели, и закрепится над этой отметкой, у рубля есть шанс для дальнейшего укрепления. Однако, нельзя исключать, что Центробанк может вмешаться в ситуацию, так как излишне крепкий рубль беспокоит регулятор», — отмечает Люшин.

Ближайшее заседание совета директоров Центробанка по вопросам денежно-кредитной политики состоится 27 октября. На предыдущем заседании 15 сентября мегарегулятор в четвертый раз за год понизил ключевую ставку — с 9% до 8,5%.

«От Центробанка игроки ждут очередного понижения ставки на 0,5 процентного пункта на фоне дефляции в августе и сентябре. Такое решение поспособствует ослаблению рубля, в чем сейчас заинтересован не только ЦБ, но и Минфин», — уверен Люшин.

Российской валюте пока удается не реагировать на изменения нефтяного рынка. Так, цена барреля нефти марки Brent в конце сентября перешагнула отметку в 58 долларов впервые с 2015 года, однако 4 октября опять вернулась на уровень порядка 56 долларов. Несмотря на это, курс российского рубля практически не колебался и сохранялся в диапазоне 57−58 рублей за доллар. На сохранение позиций рубля повлиял приток спекулятивного капитала и интерес инвесторов к операциям керри-трейд (продажа низкодоходной и покупка высокодоходной валюты).