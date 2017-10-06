Будапешт, 6 октября, 2017, 12:01 — ИА Регнум. Азербайджанские власти, согласно муссируемой информации, подкупили не только члена ПАСЕ Луку Волонте, немецкого парламентария Эдуарда Линтнера и бывшего главу Ассамблеи Педро Аграмунта, но намеревались расширить свою «сеть подкупа», включая в нее все больше европейских политиков. В ПАСЕ уже начали расследование по этому поводу, и, может быть, оно выявит больше фактов. ОБ этом заявил депутат Европарламента от Люксембурга Франк Энгель в интервью The Budapest Beacon.

europarl.europa.eu/ Франк Энгель

По его словам, в Брюсселе действуют так называемые неправительственные организации, которые на самом деле контролируются азербайджанским правительством, и у них могут быть связи не только с членами Европейского парламента, но и с другими влиятельными учреждениями.

Белоруссия, по мнению Энгеля, не является членом Совета Европы, хотя имеет лучшую репутацию, чем Азербайджан. Азербайджан известен коррупцией, нарушением прав человека и диктаторской формой правления, однако является членом СЕ и имеет много друзей среди политиков Европейского парламента. Можно подумать, что европейским странам нужны их деньги и нефть.

«У меня ордер на арест в Азербайджане из-за моих высказываний. Однако, я повторюсь: Азербайджан — диктатура, и никто не относится к таким странам нормально, если только не подкуплен», — подчеркнул Энгель.

Что касается экстрадиции в Азербайджан Рамиля Сафарова, убившего топором спящего армянского офицера, Энгель отметил, что такого можно было ждать от правительства Венгрии. Сафаров совершил чудовищное преступление, и в Венгрии его приговорили к пожизненному заключению. После этого он был передан Азербайджану, что может означать только одно — венгерское правительство было подкуплено. Кроме того, азербайджанские власти также обещали сделать инвестиции в Венгрии, так как в это время экономика страны оставляла желать лучшего.

«Еще больше огорчает тот факт, что в Азербайджане с гордостью относились к тому, что их соотечественник зверски убил армянина, и считали его национальным героем. Именно на ненависти построена вся система образования и пропаганды в этой стране», — сказал Энгель.

По его словам, международное сообщество и Европейский союз должны принять более твердую позицию в вопросе карабахского конфликта, так как население Карабаха находится под постоянной угрозой из-за таких, как Сафаров. Он сейчас является так называемым агентом пропаганды азербайджанских властей и пытается убедить людей в том, как важно убить всех армян.

Говоря об экономике и ситуации с правами человека в Азербайджане, Энгель заметил, что с помощью своих природных ресурсов Азербайджан мог бы обеспечить свое население, однако власти предпочли инвестировать в проекты, которые прибыльны только для ограниченного круга людей режима. Кроме того, они тратят внуительные суммы на мероприятия мирового масштаба, а также на консультантов и адвокатов для улучшения своего международного имиджа, который сильно пострадал из-за наличия 150 политзаключенных, удерживаемых в тюрьмах в невыносимых условиях.

Азербайджанские власти культивируют ненависть к армянам среди своих граждан, объявляя, что Армении не существовало и что армяне «оккупировали» азербайджанские земли. В то же время они обманывают граждан, уверяя их в том, что не могут улучшить их условия, так как нужно тратить все деньги и ресурсы на войну с Арменией.

Как сообщало ИА REGNUM, Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) 26 сентября впервые приступил к подготовке обращения в Большую палату Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу об отказе национальных властей исполнять постановление ЕСПЧ. Процедура запущена в отношении Азербайджана. Признание государства нарушителем обязательств по ст. 46 конвенции может привести к исключению из СЕ.

По мнению наблюдателей, решение КМСЕ — скорее всего реакция на недавние разоблачения системы подкупа среди депутатов ПАСЕ и в других европейских институтах, созданной азербайджанскими властями.

5 сентября Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP — the Organized Crime and Corruption Reporting Project) опубликовал журналистское расследование под названием «Азербайджанская прачечная», в котором утверждается, что власти Азербайджана использовали фиктивные компании в Великобритании для отмывания $2,9 млрд. Эти деньги, как говорится в расследовании, шли на подкуп европейских политиков, которые лоббировали интересы Азербайджана в ЕС и блокировали резолюции, осуждающие нарушения прав человека в республике.