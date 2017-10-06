Казань, 6 октября, 2017, 12:58 — ИА Регнум. Масштабная проверка добровольности изучения татарского языка началась в школах Татарии, по ряду из них уже есть прокурорские предписания. Пока прокуроры проверяют учебные заведения, родители продолжают писать заявления на отказ от изучения татарского языка. На сегодня оформлено около трёх тысяч подобных документов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные общественной организации «Комитет русскоязычных родителей Татарии».

Надпись на двух государственных языках РТ в Казанском метрополитене

В начале октября 2017 года директора школ Татарии получили письма из прокуратур городов и районов, в которых от них потребовали предоставить учебные планы по всем классам, утверждённые расписания уроков, а также письменные пояснения о том, учитывается ли мнение родителей на выбор языка, в том числе и при принятии учебных планов, имеются ли письменные согласия родителей на изучение родного и татарского языков. Прокуроры ссылались на задание вышестоящей инстанции — прокуратуры Татарии. Первые результаты уже есть. К примеру, одной из школ Приволжского района Казани выписано предписание «об устранении нарушений требований законодательства об образовании» по выявленным недостаткам при составлении учебных планов по вопросу изучения татарского языка.

Прокуратура продолжает проверку, а родители не только пишут заявления с выбором родного языка, но и требуют у директоров школ внести изменения в учебные планы, увеличив часы русского языка для тех, кто указал его родным для детей. Известно, что администрации некоторых учебных заведений уже пошли навстречу родителям и выразили готовность откорректировать планы с учётом мнения законных представителей школьников.

«С целью соблюдения ваших интересов, Вы будете приглашены в течение одного месяца для обсуждения учебного плана класса», — говорится в официальном ответе школы Ново-Савиновского района Казани на письмо одного из родителей.

Напомним, проверка проводится Генпрокуратурой РФ совместно с Рособрнадзором по поручению Владимира Путина, которое было дано по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, состоявшегося 20 июля.

Суть поручений, исполнить которые ведомства должны до конца ноября, — проверить соблюдение прав граждан на добровольное изучение родного языка из числа языков народов России. При этом изучение языков народов России и государственных языков республик в составе России должно быть обеспечено на добровольной основе по выбору родителей или иных законных представителей школьников.

Кроме того, руководству регионов дано поручение довести объёмы изучения русского языка по основным общеобразовательным программам до того уровня, что рекомендовал Минобрнауки России, и повысить уровень, качество освоения учащимися русского как государственного.

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Родители русскоязычных школьников не стали дожидаться, пока власти подготовят бланки на выбор языка, и подготовили собственные шаблоны. Бланки разошлись по родительским группам в соцсетях и вызвали «волну» подачи подобных заявлений в школах Татарии.

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Массовые отказы от изучения татарского в пользу русского не остались без внимания республиканских властей. В конце первой учебной недели министерство образования и науки Татарии разразилось официальным заявлением на своём официальном сайте: «татарский язык как обязательный предмет подлежит изучению во всех общеобразовательных учреждениях РТ». Кроме того, министерство назвало образцы заявлений и призывы, распространяемые в соцсетях, противоречащими «действующему законодательству», отметив, что те «вводят в заблуждение родителей учащихся». Заявление мгновенно облетело сети и было встречено в штыки как противоречащее словам Путина. Дополнительный импульс разворачивающемуся скандалу добавило ещё одно обстоятельство: заявление министерства было удалено с официальной страницы. Впрочем, через некоторое время сообщение восстановили.

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«Я не против татарского языка ни разу, он красив и могуч, но мне претит сама идея навязывания его изучения», — пишет Александр А.

С ним в вопросе добровольности соглашается и Мария К.: «Татарский язык должны изучать, но только те, кому это надо, только на добровольной основе».

Каждый раз в публичных дискуссиях с оппонентами родители напоминают, что они выступают не против татарского, а исключительно за добровольность его изучения.

«Его с удовольствием будут учить, но если он будет не так навязан и под таким давлением, только факультативно и всё. Все языки и культура РФ по своему самобытны, интересны и многогранны, а также и культура наших народов. Это величайшая кладезь искусства. Конечно, всё это надо изучать, но Великий русский язык и культура не должны так вытесняться из республик, это по меньшей мере кощунственно по отношению ко всему народу, а в особенности к детям РФ», — говорит Ольга Ш.

По информации минобрнауки РТ, в 2016 году в регионе работало 785 школ с татарским языком обучения — около 52% от общего числа общеобразовательных учреждений региона.

Языковая проблема осталась в детсадах?

Но если со школами ситуация начала решаться после поручений главы государства, то с детскими садами вопрос остаётся подвешенным. В начале октября 2017 года общественная организация «Комитет русскоязычных родителей Татарии» опубликовала факты по ситуации с добровольным изучением татарского языка дошколятами.

«Последние заявления чиновников и депутатов недвусмысленно свидетельствуют о горячем желании перенести основной массив мероприятий по изучению татарского языка в детские сады. Между тем в детских садах уже сейчас организация изучения татарского языка вступает в противоречие с рекомендациями основной образовательной программы дошкольного образования», — отмечается в официальном обращении общественной организации.

Методические рекомендации минобрнауки РТ с 2013 года остаются в неизменном виде. Из них следует, что обучение татарскому начинается с первой младшей группы, с двух лет.

«Обучение родному (татарскому) языку начинается с младшей группы (с 2-х лет) и проводится воспитателем по обучению детей татарскому 3 раза в неделю в первую половину дня», — отмечается в рекомендациях.

В «Комитете русскоязычных родителей Татарии» разобрали учебный план случайно выбранного детского сада Казани. Выяснилось, что из «15 занятий в неделю два урока рисования отданы в пользу татарского языка, а один урок татарского языка и вовсе поставлен в нарушение СанПиН».

"Кстати, в старшей группе этого же садика из основных видов образовательной деятельности убрано не только рисование, но и лепка с аппликацией. Зато татарский язык изучается три раза в неделю. То есть обязательные занятия по непосредственной образовательной деятельности детей, на которые выделяются специальные часы, по произволу местных властей не проводятся, а переносятся в режимные моменты. А режимные моменты — это когда играют с ребёнком, а между делом учат лепить, или делать аппликации, или рисовать. Потому что выделить на это специальное время уже не получается», — отмечают в официальной группе комитета.

Примечательно, в 2016 году, по данным профильного министерства РТ, в республике работали 830 дошкольных образовательных организации с воспитанием и обучением на татарском языке — 41,5% от общего числа дошкольных организаций. По количеству детей охват обучения и воспитания на татарском языке составлял 64,5%.

Между тем причина для волнения у родителей дошколят есть. В конце июля 2017 года министр образования и науки Татарии Энгель Фаттахов подписал отраслевую стратегию развития образования республики на 2017—2021 годы и на период до 2030 года. Среди ее целей были вписаны следующие — «сохранение соотношения использования государственных языков Республики Татарстан в общеобразовательных организациях на уровне 50 процентов/50 процентов» и «совершенствование системы национального образования как важнейшей составляющей сохранения и развития национальных культур и языков в условиях глобализации». После выдачи президентских поручений никаких поправок в эти цели не вносили.

В свете наметившейся тенденции по отказу от изучения татарского в школах этой цели минобрнауки РТ может и не достичь. Не получится ли так, что добирать до показателя будут уже за счёт дошколят? Этот вопрос пока остаётся без ответа.

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