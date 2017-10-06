Калуга, 6 октября, 2017, 11:53 — ИА Регнум. Делегация Калужской области во главе с губернатором Анатолием Артамоновым 5 октября приняла участие в торжественной церемонии открытия во французском городе Монпелье памятника первому космонавту Юрию Гагарину. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, место для установки бронзовой статуи выбрал президент метрополии Филипп Сорель.

ТРК «Ника». Пресс-службы правительства Калужской области Церемония открытия памятника космонавту Юрию Гагарину в Монпелье

В Монпелье монумент находится на въезде на автомобильный мост, открытый весной этого года и названный также в честь Гагарина. Идея по выбору места пришла к Сорелю после визита в Калугу.

На церемонии депутат Государственной думы РФ Геннадий Скляр зачитал приветственное слово от первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Парламентарий назвал открытие монумента важным для укрепления связей между странами и народами.

«Гагаринский мост символизирует нам необходимость налаживать сотрудничество и строить мосты дружбы», — заявил Скляр.

ТРК «Ника». Пресс-службы правительства Калужской области

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что монумент первому в истории человечества космонавту станет призывом к сотрудничеству и будет заставлять людей думать о будущем.

«Это хороший знак, которым мы укрепляем нашу дружбу», — подчеркнул он.

По словам главы калужского региона, памятник изготовлен на средства частных российских компаний и передан в дар в Монпелье. Инициатором проекта установки памятников Юрию Гагарину выступил международный благотворительный фонд «Диалог культур — Единый мир».