Тосно, Ленинградская область, 6 октября, 2017, 11:56 — ИА Регнум. На автомобильном заводе «Катерпиллар Тосно» в Ленинградской области 11 октября начнется производство новой модели карьерного самосвала — Caterpillar 777E. Новый самосвал — один из самых больших и мощных внедорожных видов техники в мире, сообщили ИА REGNUM 6 октября в правительстве Ленобласти.

Cat.com Caterpillar 777E

В ходе предстоящего мероприятия руководству предприятия «Катерпиллар-Тосно» вручат почетный знак «Сделано в Ленинградской области», который будет размещен на кузове самосвала.

Модель 777E по своим характеристикам обходит имеющиеся аналоги. Самосвал имеет модернизированный двигатель (749.0 кВт) и мощный гидротрансформатор с трансмиссией с ECPC (электронная система управления давлением в муфтах коробки передач). Интегрированная система рулевого управления и система подвески Cat обеспечивают самосвалу точное управление, высокую маневренность, минимальный износ шин и регулирование плавности хода.

Грузоподъемность самосвала — 98 тонн, вместимость кузова — 60 кубометров, максимальная скорость с грузом — 66 км/ч.

Завод Caterpillar в городе Тосно Ленинградской области был заложен в 1998 году. Сегодня ООО «Катерпиллар Тосно» производит гидравлические экскаваторы моделей 320D (21 т) и 336D (36 т), внедорожные самосвалы 773Е, а также компоненты для различных типов машин, которые затем отправляются на сборочные предприятия в Западной Европе. Установленная производственная мощность предприятия составляет 1600 экскаваторов и 300 карьерных самосвалов в год. На 2015 год инвестиции в «Катерпиллар Тосно» составляли более $100 млн.

Напомним, автомобильный кластер Ленинградской области создан в 2016 году. В него вошли заводы «Форд», «Нокиан Тайерс», «Катерпиллар Тосно», а также еще 13 предприятий — производителей автокомплектующих. Совокупно в рамках кластера занято более 3,5 тысячи человек.