Минск, 6 октября, 2017, 11:42 — ИА Регнум. В Белоруссии искусственный интеллект научили диагностировать некоторые заболевания глаз, об этом агентству «Белта» рассказал автор идеи, один из разработчиков Ярослав Лихачевский.

Искусственный интеллект

По его словам, программное обеспечение обрабатывает фотографии глазного дна пациента, полученные с помощью специального оборудования — фундус-камеры, после чего система определяет, есть ли у пациента патология глаз.

Отмечается, что в случае заболевания система диагностирует изменения на глазном дне при сахарном диабете и миопии. При этом в будущем планируется, что она сможет также выявлять большинство известных заболеваний.

По мнению разработчиков, подобная система станет помощником в работе офтальмологов, терапевтов и врачей общей практики, которые при первичном осмотре пациента смогут успешно диагностировать заболевания глаз и при необходимости отправлять к узкому специалисту.

Автор проекта добавил, что на сегодняшний день в Белоруссии остались регионы, в которых есть сложности с доступом к квалифицированной офтальмологической помощи, а также не везде есть профессиональное оборудование.

«Мы рассчитываем, что наша разработка будет полезна в тех регионах, куда такая помощь еще не успела дойти», — резюмировал Лихачевский.

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