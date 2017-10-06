Данилов, Ярославская область, 6 октября, 2017, 11:38 — ИА Регнум. В Данилове Ярославской области на журналистку местной телекомпании «ДИА-ТВ» напал пациент хирургического отделения местной ЦРБ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили даниловские журналисты.

Скриншот видео страницы Татьяны Даниловой в Facebook Конфликт в Данилове

Во время съемок в помещении стационара Даниловской центральной районной больницы у журналистов пропал штатив от видеокамеры. Журналисты вызвали полицию, но раньше нее появился пациент больницы и стал обвинять журналистку Марину Борбат в клевете на него. Мол, она думает, что это он украл штатив.

Пациент хирургического отделения вел себя вызывающе, вплотную подходил к журналисту, намекал на свои криминальные связи. Эти диалоги были сняты на камеру. В присутствии сотрудников полиции мужчина неоднократно отпускал фразы, которые журналист расценивает как оскорбление, угрозу жизни и здоровью.

В частности, в присутствии наряда полиции мужчина заявил: «У меня каждая машина стоит больше, чем ваша жизнь». Аналогичным образом пациент вел себя и в отношении заведующего отделения терапии Даниловской ЦРБ. Присутствовавшие при этом сотрудники полиции во время инцидента вели себя пассивно. Местные журналисты говорят о том, что о таком поведении гражданина им не раз сообщали жители города. Они говорят, что если правоохранительные органы продолжат бездействие, Данилов может стать ярославской «Кущевкой».

"Если верить читателям и зрителям местных СМИ, гражданин не раз преподносил в «дар» докторам больницы кладбищенские венки; гражданин пользовался травматическим оружием в палате стационара ГБУЗ «Даниловская ЦРБ»; гражданин взломал дверь в кабинете дежурного врача и использовал иные методы запугивания и давления на медиков», — написала в статье про конфликт редактор газеты «Северянка» Татьяна Данилова.

Журналисты Марина Борбат и Татьяна Данилова написали заявление прокурору Даниловского района, расценивая конфликт в больнице как воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста. Прокуратура на заявление уже отреагировала.

«В отношении Сергея Петрова возбуждено административное дело за мелкое хулиганство. В полицию направлена информация о воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста и изучается необходимость возбуждения уголовного дела. Решается вопрос возбуждения уголовного дела по краже штатива», — сказал корреспонденту ИА REGNUM прокурору Даниловского района Дмитрий Бубнов.

Кроме этого, прокуратура проверяет причастность Сергея Петрова к другим незаконным действиям, описанным в газете «Северняка».