Ярославль, 6 октября, 2017, 11:35 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Слепцов в очередной раз потребовал от подрядчика завершить все работы на улице Терешковой за выходные, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Подрядчик в очередной раз пообещал выполнить поручение.

City-yaroslavl.ru Ремонт улицы Терешковой

Напомним, 2 октября комиссия «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» проверила ремонт улицы Терешковой, который выполняет подрядная организация ООО «Капиталстрой». Результаты были неутешительны: осталось сделать несколько съездов, нарисовать разметку и установить дорожные знаки. Подрядчик уже оштрафован более чем на миллион рублей, а после того, как работы будут сданы, ему еще будут начислены пени.

«Вот вы ровно неделю назад здесь стояли, вами было публично обещано, что в течение трех дней работы будут завершены. Пошла неделя, до сих пор тротуары не закончены, разметка не сделана. И три съезда не сделаны. Почему, какая причина, и почему вы дезинформируете нас?» — обратился к подрядчику мэр Владимир Слепцов.

Подрядчик сообщил, что по состоянию на 29 сентября все основные виды работ, предусмотренные контрактом, были выполнены. Но мэр парировал — а благоустройство тротуарной плиткой почему не завершено?

«Объясняю. Это дополнительный объем, 400 квадратных метров, он дополнительно всплыл по инициативе заказчика… Плитки нужного образца нигде нет, «Сиян» ее больше не производит, на сегодняшний день мы заказываем ее в Краснодаре и Кирове. В Ярославле мы уже две недели не можем ее приобрести за наличный расчет. Готовы прямо сейчас приехать на «Сиян» и купить», — пояснил представитель подрядчика.

Мэр Ярославля обрушился с критикой на главу администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов Андрея Удальцова:

«Удальцов? Я вам поручал разобраться и объяснить. Какая причина? Сказки вы мне рассказываете? Или подрядчик дезинформирует нас, или вы фантазируете? С чего вы решили делать такой размер? Кто рекомендовал вам?» — посыпались вопросы от главы города.

В итоге после личного звонка главы районной администрации выяснилось, что плитка все-таки есть в наличии.

«Идите, занимайтесь, чтобы за выходные все было закончено! Идите прямо сейчас» — поручил мэр Ярославля подрядчику, который прямо с планерки отправился за плиткой.

Как обычно, все работы обещано было доделать за выходные. Мэр Ярославля поручил докладывать каждый час о ходе их выполнения, причем даже в субботу и воскресенье.