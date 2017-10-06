Киев, 6 октября, 2017, 11:34 — ИА Регнум. Закон о «реинтеграции» Донбасса приняла 6 октября Верховная рада в первом чтении, сообщает УНН.

Иван Шилов ИА REGNUM Рада

Согласно сообщению, полностью законопроект называется «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Закон набрал необходимое число голосов от депутатов Верховной рады.

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В пояснительной записке устанавливается, что в Донецкой и Луганской областях Украины внедряется особый порядок местного самоуправления сроком на один год с момента принятия закона. При этом оговаривается, что особый порядок местного самоуправления вступает в силу только после вывода всех «незаконных вооруженных формирований, их военной техники, боевиков и наемников» с территории Украины.

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Напомним, ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что в закон о «реинтеграции» Донбасса могут включить разделы, связанные с «возвращением» российского Крыма.