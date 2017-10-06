Москва, 6 октября, 2017, 11:24 — ИА Регнум. По проблеме концерна «Тракторные заводы», предприятия которого расположены в шести регионах и где трудятся 20 тыс. человек, был принят «ряд решений» на заседании наблюдательного совета «Внешэкономбанка». Об этом на брифинге заявил председатель банка Сергей Горьков по итогам заседания.

Government.ru Заседание наблюдательного совета ВЭБа

Заседание наблюдательного совета «Внешэкономбанка» прошло в Доме правительства под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева. На сайте банка отмечается, что было, в частности, утверждено положение о кредитной политике ВЭБа: документ «определяет основные принципы и условия совершения сделок в рамках финансирования проектов ВЭБа, принципы управления кредитным риском, принципы сопровождения и мониторинга проектов, а также подходы к работе с проблемной задолженностью». Также был принят «ряд решений в части концерна «Тракторные заводы».

«По КТЗ у нас принято решение по дефолтной стратегии, поэтому, я думаю, это важное решение в части данного большого предприятия. Сейчас наша задача обеспечить, тем не менее, чтобы заводы не остановились, работали, продолжали свою деятельность», — публикует комментарий Сергея Горькова пресс-служба председателя правительства РФ. Детали данного решения не раскрываются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Арбитражный суд Москвы в конце августа 2017 года принял исковое заявление государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) о взыскании почти 29,926 млрд рублей задолженности с предприятий концерна «Тракторные заводы». Собеседование со сторонами и предварительное судебное заседание назначено на 23 ноября. Ответчиками выступают предприятия концерна, расположенные в Чувашии (ООО «Агромашхолдинг», ОАО «Чебоксарский завод промышленных тракторов», ЗАО «Промтрактор-Вагон», ООО «Чебоксарский завод промышленного литья», ОАО «Чебоксарский агрегатный завод», ООО «Четра — комплектующие и запасные части», АО «Четра — промышленные машины»), Волгограде (ООО «Волгоградская машиностроительная компания», ОАО «Тракторная компания «ВГТЗ»), Владимире (ООО «Владимирский мото-тракторный завод»), Красноярске (ОАО «Производственное объединение «Красноярский завод комбайнов») и Кургане (ОАО «Курганский машиностроительный завод»).

Отметим, что ранее вице-премьер — глава Минэкономразвития Чувашии Владимир Аврелькин заверял, что «не стоит переживать «по поводу того, что «Внешэкономбанк и прочие кредиторы» выходят с процедурой банкротства в адрес КТЗ.

«Сегодня официальное решение о введении процедуры банкротства никто не принимал. Да, сегодня мы находимся в стадии неопределенности, и я думаю, что решение в ближайшее время будет принято, но не нужно волноваться и думать, что процедура банкротства — это приостановление деятельности предприятия. Это абсолютно не так, это одна из мер оздоровления, санации предприятия», — цитирует Аврелькина его пресс-служба.

Отмечалось также, что по итогам 2016 года общая сумма убытка КТЗ составила 11,3 млрд рублей, общая численность работников предприятия составляла 20 тыс. человек.

В Чувашии власти ранее заявляли, что на предприятиях концерна в регионе трудятся 7 тыс. человек (на 1 декабря 2016 года было 8,2 тыс. работников), каждый восьмой работающий в крупных и средних организациях обрабатывающих производств региона является сотрудником «Тракторных заводов». В структуре ВРП доля обрабатывающих производств составляет 28%.