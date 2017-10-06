Ярославль, 6 октября, 2017, 11:08 — ИА Регнум. Сегодня на традиционном пятничном общегородском совещании мэру города Владимиру Слепцову пришлось выслушать жалобу жителей дома по проспекту Октября, 60, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Фактически подрядчик бросил их с открытой крышей.

Капремонт в Ярославле

«В июне открыли крышу, сделали какую-то часть, и вот сегодня мы все в панике — на крыше дыра, покрыта целлофаном, шесть квартир затопило, в квартирах по 12 градусов, вчера упросили включить отопление» — рассказала одна из жительниц.

По словам представителя ДГХ мэрии Ярославля, подрядная организация, которая работает на доме — ООО «Дельта Констракшн», на сегодняшний день ремонт крыши выполнен на 50%, оставшаяся часть закрыта от осадков пленкой. Подрядная организация планирует выйти на объект в усиленном режиме только с понедельника.

«Проблема в том, что та пленка которая натянута — дырявая. Надо обновить пленку и не ждать понедельника. Просто ждать нельзя, нужно хотя бы сделать так, чтобы никто не страдал. Я понимаю, что подрядчику нужно материалы покупать и все такое. Но пленка-то стоит три копейки. Это не работа, нужно принять меры, если у организации много объектов и она не справляется. На переправе коней не меняют» — сказал Владимир Слепцов.

Представители ДГХ мэрии Ярославля пообещали сегодня еще раз проверить, как обстоят дела на проблемном доме.

Напомним, два крупных лота на капитальный ремонт многоквартирных домов в Ярославской области достался московской компании ООО «Дельта Констракшн». Она оказались единственным участником торгов, которые в связи с этим были признаны несостоявшимися. В результате лоты были отданы фирме по максимальной цене — 270,3 млн рублей. Другой контракт по капремонту заключен на 139,9 млн рублей. То есть всего компания должна отремонтировать дома в регионе на 410,2 млн.

Выполнение капремонта этой фирмой вызывало многочисленные жалобы со стороны жителей и депутатов.

В августе ООО «Дельта Констракшн» выиграла контракт на 57 млн рублей по ремонту улиц в центре Ярославля.