Москва, 6 октября, 2017, 11:01 — ИА Регнум. База США в Эт-Танфе стала не только «черной дырой», но и зоной непредсказуемости, считает постоянный автор ИА REGNUM Сергей Кузьмичев.

Centcom.mil Танки США в Сирии

База США в Эт-Танфе — это действительно «дыра» и действительно черная, особенно если учесть черный цвет флагов группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), мобильные группы боевиков которой с завидным постоянством появляются из этого района.

Пока отряды террористов контролировали провинцию Дейр-эз-Зор, существование там военной базы США как бы терялось на этом фоне. Однако теперь, по мере развития операции в регионе, эта зона непредсказуемости, извергающая неприятные сюрпризы, становится для сирийской армии всё большей проблемой.

Самое неприятное в этом вопросе то, что решить проблему хирургическим путем сирийская армия сейчас не может, а российская группировка пока не хочет. Сирийцы не в состоянии преодолеть противодействие американской тактической авиации и ракетных систем залпового огня, применяемых для защиты этой базы от приближения к ней законных хозяев территории, а руководство России по понятным причинам не спешит войти в прямое военное столкновение с США.

Поэтому всё выливается в действия по периметру этой зоны. Полноценно влезать в область, не имея чёткого представления о возможных последствиях, пока никто не спешит. Особенно учитывая тот факт, что на данный момент в Сирии действуют сразу несколько американских игроков: ЦРУ, Пентагон и подразделения спецназначения с туманным подчинением. Все они довольно хаотично функционируют по самостоятельным сценариям без подчинения единому руководству. Или создают видимость такого хаоса, реализуя ведомственные и финансовые интересы.»

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал «черной дырой», откуда совершают вылазки террористические группы, военную базу США в Эт-Танфе (граница Сирии и Иордании). Кроме того, эта 100-километровая «черную дыру» на сирийско-иорданской государственной границе прикрыта «живым щитом» из сирийских беженцев.

Конашенков отметил, что представители Пентагона ранее неоднократно заявляли, что находящиеся там под прикрытием тактической авиации и РСЗО инструкторы США, Великобритании и Норвегии занимаются подготовкой боевиков «Новой сирийской армии». Тем не менее, вместо НСА оттуда «как черти из табакерки» вылезают диверсионно-террористические группы боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В Минобороны напомнили, что раньше Вашингтон оправдывал незаконное развертывание этой военной базы США «необходимостью проведения операций против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». База была развернута в апреле 2017 года, и с тех пор ни одной операции против террористов с нее не совершалось.

А прикрывает ее настоящий «живой щит» — в зоне «безопасности» рядом с базой расположен крупнейший лагерь беженцев Рукбан, в котором находятся более 60 тыс. женщин и детей из Ракки и Дейр-Эз-Зора. По сути, это заложники, считают в Минобороны РФ, и пользуются им как американцы, так и террористы.

При этом американские военные, подчеркнул Конашенков, не допускают к беженцам гуманитарные конвои ни от сирийского правительства, ни от Иордании, ни от ООН и других международных организаций.