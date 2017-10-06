Курск, 6 октября, 2017, 11:02 — ИА Регнум. Исполнять обязанности председателя комитета по делам молодежи и туризму Курской области будет Владимир Гребенкин, раньше работавший в должности запредседателя. О кадровых перестановках сообщила пресс-служба областной администрации.

Курск

Как уже сообщало ИА REGNUM, прежний руководитель комитета Алла Чертова была избрана председателем Курского городского собрания депутатов. Поэтому срочный служебный контракт областной администрации с Аллой Чертовой был прекращен. Губернатор Александр Михайлов освободил Чертову от должности по ее собственной инициативе.

Тайное голосование, на котором был избран руководитель представительного органа власти, состоялось на первом заседании нового созыва горсобрания 3 октября. Кроме Чертовой на пост претендовали Светлана Канунникова (КПРФ) и Алексей Томанов (ЛДПР), но кандидат от «ЕР» набрала больше всех голосов — 20 голосов из 31.

На этом же заседании был определен руководящий состав горсобрания. Заместителем Чертовой стал Владимир Трепаков. Комитет по вопросам экономической политики возглавил Николай Шевченко, комитет по вопросам социальной политики — Владимир Токарев, по законодательству и правовому регулированию — Александр Панюков, по градостроительству и развитию городского хозяйства — Константин Серебренников, мандатной комиссией будет руководить Владимир Ткаченко. Светлана Канунникова — единственный глава комитета в горсовете, не входящий в ряды «ЕР». Она будет руководить работой комитета по науке, культуре, семейной и молодежной политике, физкультуре и спорту.