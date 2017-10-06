Чебоксары, 6 октября, 2017, 10:48 — ИА Регнум. Бюджет Чебоксар продолжает расти. На 1 октября доходы столичной казны составили 6,942 млрд рублей, что на 10,6% выше аналогичного прошлогоднего периода. В абсолютных цифрах рост составил 665,2 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в администрации столицы Чувашии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

В структуре бюджета собственные доходы составили 2,86 млрд рублей.

«По сравнению с соответствующим периодом прошлого года налоговые и неналоговые доходы увеличились на 14% (или на 351,6 млн рублей), что во многом связано с погашением налоговой задолженности по организациям, входящим в состав концерна «Тракторные заводы», — говорят в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее республиканские власти заявляли, что в этом году «общая сумма, которую концерн «Тракторные заводы» получил через государственную корпорацию «Внешэкономбанк», составила 3,7 млрд рублей. До нового года КТЗ получил 675 млн рублей и погасил всю задолженность по заработной плате. В прошлом году чувашские власти заявляли, что предприятия КТЗ сработали убыточно: общая сумма убытка составила 11,3 млрд рублей.

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Безвозмездные поступления превысили 4,8 млрд рублей, что больше соответствующего периода прошлого года на 8,3% (или на 313,6 млн рублей).

В структуре доходов наибольшую долю занимают безвозмездные поступления (58,8%), налог на доходы физических лиц (17,4%), доходы от использования имущества (7,5%), налоги на имущество (5,2%), налоги на совокупный доход (4,2%), доходы от продажи материальных и нематериальных активов (4%).

На 1 октября израсходовано 7,363 млрд рублей, из них 4,428 млрд рублей — безвозмездные поступления. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года бюджетные расходы возросли на 25,8%, или на 1,51 млрд рублей. 45,6% направлено на развитие образования, 21,3% — национальной экономики, 20,1% — жилищно-коммунального хозяйства.

Что касается освоения средств в разрезе отраслей, то наибольший процент — в ЖКХ (1,48 млрд рублей, или 77,4% к уточнённым годовым назначениям), в сфере образования (3,35 млрд рублей, или 75,3%) и физкультуры, спорта (273,3 млн рублей, или 72,1%). Наименьшие — в работе по охране окружающей среды (18,8 млн рублей, или 12,2% к уточненным годовым назначениям), культуре и кинематографии (172,2 млн рублей, или 49,8%) и социальной политике (73,4 млн рублей, или 57,5%). Напомним, что в этом году в России отмечается Год экологии.

Бюджет города Чебоксары по состоянию на 1 октября исполнен с дефицитом 420,7 млн рублей при плановом дефиците в размере 312,7 млн рублей.