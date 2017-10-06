Калуга, 6 октября, 2017, 10:46 — ИА Регнум. За восемь месяцев 2017 года в Калужском регионе произошло 24 несчастных случая на производстве с тяжёлыми последствиями для пострадавших и пять происшествий со смертельным исходом. Об этом 6 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Государственной жилищной инспекции.

Эдвард Мунк. Рабочие на пути домой. 1915

Общее число несчастных случаев на 1 сентября 2017 года составило 29 инцидентов. По данным жилищной инспекции, смертельные случаи произошли в организациях: ООО «Электрощит-К», ООО «Регионстрой», ООО «Строительно-подрядные работы», ООО «Кировская керамика» и ООО «ТД ЛТМ».

Между тем по состоянию на 1 июня 2017 года Калужская область заняла первое место в Центральном федеральном округе по самой низкой удельной численности пострадавших на производстве со смертельным исходом. Этот показатель составил 0,027 в расчете на 1000 работающих. Также на четверть в регионе снизилось общее число пострадавших, утративших трудоспособность.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM , 15 несчастных случаев с тяжёлыми последствиями и три со смертельным исходом произошло на производства региона в первом полугодии 2017 года. Кроме того, с начала 2017 года травмы на производстве получили 18 человек.

В 2016 году на производстве в регионе произошло 9 групповых несчастных случаев. Травмы получили 86 человек. Из них 53 с тяжёлыми последствиями и 12 — со смертельным исходом.

Средствами из регионального Фонда соцстрахования в 2016 году воспользовались 273 предприятия Калужской области.