Москва, 6 октября, 2017, 10:36 — ИА Регнум. Законопроект, корректирующий федеральный бюджет на 2017 год, правительство РФ внесло в Госдуму. Корректировки выполнены из расчета ожидания исполнения главной сметы страны.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Изменения, которые вносятся, не меняют принципиально картину, отметил ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Бюджет в целом сбалансирован, учитывает основные обязательства государства. Мы уточняем отдельные мероприятия, некоторые расходы в рамках госпрограмм, некоторые межбюджетные трансферты», — отметили ранее на заседании правительства.

Так, уточняются основные характеристики. Доходы увеличиваются до 14,720 трлн рублей с 14,678 трлн. Расходы повышаются до 16,728 трлн с намеченных ранее 16,602 трлн. Дефицит увеличивается и составит 2,008 трлн вместо планируемого ранее 1,9 трлн рублей.

В правительстве запланировали увеличение общего объема доходов на 41,5 млрд рублей, в том числе за счет увеличения нефтегазовых доходов в сумме 25,7 млрд рублей и ненефтегазовых доходов в сумме 15,8 млрд рублей.

Поправками предусматривается перераспределение бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2017 год по предложениям ответственных исполнителей государственных программ и главных распорядителей средств федерального бюджета.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, предполагается, что в Госдуме намерены совместить рассмотрение в третьем чтении поправок в федеральный бюджет на 2017 год с первым чтением бюджета на 2018−2020 годы.