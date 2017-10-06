Горно-Алтайск, 6 октября, 2017, 10:33 — ИА Регнум. В Горно-Алтайске суд удовлетворил ходатайство защиты экс-мэра Виктора Облогина об изменении ему меры пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Облогин, который содержался под домашним арестом почти год, неоднократно просил изменить ему меру пресечения, однако суд лишь сейчас счел возможным удовлетворить ходатайство. Примечательно, что такая покладистость суда случилась ровно тогда, когда закончились полномочия Облогина на посту мэра и вступил в должность новый градоначальник.

Gorno-altaisk.info Виктор Облогин

Удовлетворяя ходатайство защиты, суд учел, что допрошены уже более половины свидетелей по уголовному делу, а сам подсудимый имеет проблемы со здоровьем и ему необходима операция.

Обвиняемый в совершении ряда должностных преступлений Виктор Облогин руководил администрацией Горно-Алтайска 25 лет — с начала 90-х годов. Позиционировал себя как «крепкий хозяйственник», стиль его управления включал выездные планерки с публичным и иногда достаточно жестким «разносом» подчиненных. «Сам спускался в коллекторы», — гласят местные легенды. Несколько раз побеждал на всенародных выборах. На последних всенародных выборах в 2012 году получил поддержку 53% избирателей. При этом выборы прошли достаточно скандально — с дистанции были сняты практически все его оппоненты, а коммунист Виктор Ромашкин набрал более 37% — так много голосов ранее не получал ни один соперник Облогина.

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Полномочия Виктор Облогина истекали в 2017 году. По новому законодательству, мэра теперь выбирают из числа депутатов. Мало кто сомневался, что градоначальнику удастся сохранить контроль над Горно-Алтайском. Однако в начале прошлого года разразился скандал — в отношении Облогина было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким эпизодам: хищение муниципального имущества и превышение должностных полномочий.

Сам Облогин связывал уголовное преследование с «заказом» со стороны ряда предпринимателей, которые стремятся взять под контроль муниципальные предприятия. На период расследования он был отстранен от должности и заключен под домашний арест. Де-факто руководителем городской администрации стала Ольга Сафронова — ее называют ставленником главы Республики Алтай Александра Бердникова.

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В ходе выборов депутатов горсовета, которые прошли 10 сентября, большинство мест получили единороссы, а мэром города был избран Юрий Нечаев. Ранее он считался членом команды Облогина и был спикером. Местные СМИ утверждают, что сити-менеджером в скором времени будет назначена Ольга Сафронова.

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Таким образом, не только политически, но даже юридически эпоха Виктора Облогина в Горно-Алтайске завершилась, и завершение этой эпохи ознаменовано смягчением меры пресечения в отношении бывшего градоначальника.