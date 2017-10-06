Ярославль, 6 октября, 2017, 10:19 — ИА Регнум. Госавтоинспекторы возбудили административное дело против мэрии Ярославля за «креативный» переход в виде надписи «Ярославль» на площади Волкова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении ГИБДД по Ярославской области.

Мэрия Ярославля Пешеходный переход в Ярославле

В июле этого года на кольце у Волковской площади появился пешеходный переход, на котором в стиле древнерусской азбуки написано название города. Аналогичные переходы ранее появились в Химках.

Если переход соответствует ГОСТу, то мэрия города разрешение на него спрашивать не должна. Если же он выходит за требования ГОСТа, то нестандартное оформление должно согласовываться с ГИБДД России.

«В целях согласования проведения указанного эксперимента предложения о нанесении нестандартной дорожной разметки направлены ДГХ мэрии Ярославля в ГУОБДД МВД России. Согласно полученному ответу, ГУОБДД МВД России проведение указанного эксперимента не согласовано», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель главного дорожного инспектора безопасности дорожного движения по Ярославской области Антон Царев.

Сотрудники ярославского ГИБДД 15 сентября обязали мэрию убрать переход, но департамент городского хозяйства проигнорировал предписание УГИБДД по Ярославской области. За это дорожные инспекторы возбудили дело об административном правонарушении.