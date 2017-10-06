Москва, 6 октября, 2017, 10:10 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил четыре новых уголовных дела по фактам обстрелов мирных жителей в Донбассе, говорится 6 октября на сайте ведомства.

ИА Красная Весна Разрушения. ДНР

В сообщении указано, что украинские военные продолжают обстрелы населенных пунктов и гражданских объектов, несмотря на перемирие в связи с началом учебного года.

В ведомстве подчеркивают, что уголовные дела возбуждены в соответствии с нормой международного договора, которая позволяет расследовать преступления в отношении иностранных граждан, если они не были осуждены у себя в стране.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено еще четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)», — говорится в сообщении.

По информации следователей, в период с 15 по 18 сентября 2017 года военнослужащие вооруженных сил и национальной гвардии Украины произвели прицельный артиллерийский обстрел по объектам гражданской инфраструктуры в поселке Трудовское и в городе Донецке. В результате обстрелов четверо мирных жителей получили ранения.

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Мотивом этих преступлений, полагают представители правопорядка, явилась «политическая и идеологическая ненависть украинских силовиков», возникшая в результате отказа населения Донбасса признать легитимность действующей власти и создания собственные административно-территориальные образования.

В ведомстве подчеркивают, что артиллерийский обстрел нарушает протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандум к нему, а также положения конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительного протокола II к ней.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года СК России возбудил уголовное дело против министра обороны Украины Степана Полторака и еще девятнадцати высокопоставленных украинских силовиков. Их обвиняют в использовании запрещенных средств и методов ведения войны на юго-востоке Украины в соответствии со ст. 356 УК РФ.