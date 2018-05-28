Москва, 28 мая, 2018, 13:31 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 28 мая принял отставку губернатора Колымы Владимира Печёного. От занимаемой должности глава региона отстранён досрочно — его полномочия истекали в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Глава Колымы написал заявление об уходе с должности по собственному желанию, его отставка одобрена указом президента. Исполнять обязанности руководителя Магаданской области будет занимавший должность мэра Нижнего Тагила (Свердловская область) Сергей Носов.

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Напомним, полномочия Владимира Печёного истекали в 2018 году. Он возглавил Колыму по итогам выборов в сентябре 2013 года с результатом 73,11% голосов при явке в 32,28%. Ранее, в течение двух сроков он руководил Магаданом (с 2004 года). Ему исполнилось уже 68 лет, поэтому главным риском с точки зрения досрочного освобождения от должности эксперты называли именно его возраст.

Вступая в должность губернатора, Владимир Печёный обещал жителям Магаданской области осуществить колымский прорыв, диверсифицировать экономику региона. Он также собирался улучшить инвестиционный климат, однако в национальном рейтинге по итогам 2016 года Колыма заняла 57-е место. Госдолг региона за время руководства Владимира Печёного вырос с 1,7 до 12,7 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, отставке предшествовала заминка регионального отделения «Единой России» в определении кандидата от партии на выборы главы Магаданской области. В соседнем Хабаровском крае и на Чукотке с аналогичными кандидатурами на предварительное голосование определились ещё 11 мая, а на Колыме ЕР не могла даже назвать предварительную дату решающей конференции 28 мая.

«У нас ещё сроки позволяют. Мы никуда не опаздываем, — заверили в региональном отделении «Единой России» в Магаданской области. — Вы же знаете, какая ситуация в регионе. Как мы можем что-либо завершить? Мы пока не можем вам давать комментарии».

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