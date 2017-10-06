Омск, 6 октября, 2017, 09:47 — ИА Регнум. Уже который день общественность, политики, политологи, блогеры и журналисты Омской области обсуждают возможную скорую отставку губернатора Виктора Назарова. Однако официального указа об отставке всё ещё нет.

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А между тем «губернаторопад» продолжается с 25 сентября, с тех пор, как президент РФ отправил в отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Уже 26 сентября в отставку ушёл глава Нижегородской области Валерий Шанцев, 28 сентября — глава Ненецкого АО Игорь Кошин, 29 сентября — губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, 3 октября — глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. 4 октября был отправлен в отставку губернатор Приморья Владимир Миклушевский. А 5 октября президент отстранил от должности губернатора Орловской области Вадима Потомского.

При этом в элитах и медиа обсуждается вероятность отставки ещё ряда глав регионов. В «списке на выбывание» в том числе значится губернатор Омской области Виктор Назаров.

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В связи с этим омские СМИ и пользователи соцсетей внимательно отслеживают каждый шаг Назарова. Например сегодня, 6 октября, омич Иван Жуков на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что губернатор посетил конгресс участников фестиваля молодёжи.

«Всё отправляют Виктора Ивановича в отставку, вчера (5 октября — прим. ИА REGNUM ) так вообще были в режиме полной готовности — а вот он, живой, работающий, на конгрессе участников Фестиваля молодёжи. Выступает, шутит, даже СМИ похвалил», — пишет омич (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ИА REGNUM ).

По мнению политконсультанта Владимира Лифантьева, для начала нужно определиться, за что могут снять с должности Виктора Назарова.

«Есть вполне понятная аксиома, которая говорит о том, что губернаторов за экономику не снимают, губернаторов снимают за политику. Соответственно, если Назарова и будут снимать, то за митинги Навального, за хорошие результаты КПРФ и так далее, вариантов масса. Но в целом понятно, что проблемы во внутренней политике есть. Это и высоко поднявшие голову коммунисты, и невысокие результаты «Единой России», и высокие протестные настроения. Опять-таки присутствуют внутренние конфликты в среде элиты. Например, в апреле в Омске по этой причине не случилось выборов мэра», — рассуждает собеседник ИА REGNUM.

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По его словам, вопросы к Виктору Назарову «действительно имеются».

«Если придерживаться первой версии, его пока не убрали, потому что просто не нашли преемника — человека несгибаемого характера, который придёт и, условно говоря, всех здесь через колено переломит. Ведь основная задача — не убрать того, кто сейчас есть, а поставить того, кто исправит ситуацию к президентским выборам 2018 года. Есть и другая версия, моя альтернативная точка зрения, что он всё-таки смог выторговать себе индульгенцию. На первом же заседании горсовета (10 сентября 2017 года в Омске состоялись выборы депутатов горсовета шестого созыва, единороссы «взяли» 26 мандатов из 40 — прим. ИА REGNUM ) коммунисты (КПРФ) проголосовали, строго говоря, по договору. В первом туре они проголосовали за вице-спикера Андрея Ткачука, а во втором — за Юрия Тетянникова. Они оба — единороссы, но, так скажем, из условно разных лагерей избираемых местных элит. Это показательный маркер более тонкой, но все-таки управляемой внутренней политики», — отметил Владимир Лифантьев.

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Таким образом, по мнению политконсультанта, у Виктора Назарова есть шанс сохранить свой пост.

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«Если Виктор Назаров смог рассказать Москве, что все внешнее — это наносной пафос, а так все под контролем, то его могут и оставить. А если не смог отстоять свою позицию, то ему просто пока не могут найти объективную замену. У нас в Омской области фактура не позволяет привезти очередного молодого технократа, нет тут запроса на молодых технократов, своих хватает. У нас есть социальный запрос на условного лидера, потому что в Омске до Назарова был в некотором роде авторитарный режим Леонида Полежаева (первый губернатор Омской области, руководивший регионом с ноября 1991 по май 2012 года — прим. ИА REGNUM ), державшего всех в кулаке. Не допускалось разбалтывания внутренней системы как таковой. Хорошим показателем всего этого было то, что при Полежаеве почти никого не сажали, а при Назарове почти десяток должностных лиц высокого порядка ушли под статью, от вице-губернаторов до руководителей департаментов», — подытожил Владимир Лифантьев.

Напомним, Виктор Назаров руководит Омской областью с мая 2012 года. Тогда его кандидатуру по представлению президента РФ утвердило Законодательное собрание региона. В сентябре 2015 года Виктор Назаров выиграл выборы губернатора Омской области, набрав около 60% голосов.