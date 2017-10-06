Москва, 6 октября, 2017, 09:44 — ИА Регнум. Рубль поначалу почувствовал в себе силы, но по мере возвращения спроса на доллар растерял заработанное и вышел в ноль по итогам сессии 5 октября, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

«Причем возобновившийся рост нефтяных котировок оказался бессилен. Тем временем евро подешевел в пределах 0,5% под влиянием повсеместных распродаж единой валюты в ответ на «голубиный» тон протокола заседания ЕЦБ», — пояснил эксперт.

Российская валюта проигнорировала всплеск покупок в сырьевом сегменте. Баррель Brent подскочил выше $57, закрывшись непосредственно под психологической отметкой.

«Виновниками ралли стали Россия и Саудовская Аравия, которые позитивно высказались о перспективах продления сделки до конца 2018 года. Но рубль еще может отыграть нефтяной фактор, продемонстрировав отложенную реакцию, если Brent отстоит набранные позиции», — полагает Ковалев.

Впрочем, главным драйвером в ходе сессии 6 октября станет динамика доллара США, которая в свою очередь будет зависеть от данных по американскому рынку труда. Ожидания роста занятости в этот раз более чем скромные — 90 тыс.

«Так что основной риск будет таиться в компоненте зарплат. В случае разочарования доллар растеряет заработанное, что вкупе с укреплением позиций Brent поставит под угрозу вчерашнюю поддержку в районе 57,30 рубля, пробой которой откроет путь к отметке 57 рублей», — считает эксперт.

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